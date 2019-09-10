中石化連3年在台南市舉辦公益活動　落實社會責任

▲中石化邀請偏鄉學童與弱勢家庭同樂。（圖／中石化提供）

記者余弦妙／台北報導

中石化公司為落實企業社會責任，讓更多民眾了解生態永續的重要性，特別認購了4000張台南左鎮化石園區「化石探險Fun一夏」活動門票，並邀請鄰近的5所偏鄉小學學童及家扶中心輔導的家庭免費同遊。

中石化表示，最好的愛就是「陪伴」，這次活動規劃一系列的「環保闖關」、「公益市集」、「精彩的音樂及魔術表演」、「好禮摸彩」等活動，場外也設置近30攤的公益市集，還有地方主管機關左鎮區公所邀約的在地新農人單位共同參與，中石化董事長林克銘也親自帶著主管一同逛攤販，用實際行動支持在地小農。

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南市文化局主任秘書林韋旭表示，生態永續的觀念越來越受關注，很高興中石化能夠重視這項議題，邀請大、小朋友們參觀化石園區，從歷史演進的角度瞭解生態保育的重要性，同時也肯定中石化持續聚焦服務偏鄉、弱勢老幼等議題。

林克銘這次親自率領多位主管南下參與活動，他說，「中石化身為石化業的領頭羊，更該善盡企業社會責任，讓孩子從小培養環境永續的觀念」，透過參觀化石園區，讓孩子能夠對歷史、生物的演進有更多認識，進而更願意愛護我們所生活的環境，很高興透過這場活動吸引數千位民眾以及200多名志工同仁共同參與。

中石化指出，為了落實企業社會責任，已連續3年在台南市規劃與舉辦不同主題的公益活動，從百人彩繪圍籬、千人公益園遊會、贊助台南星光馬拉松等，其中去年底的爺奶樂樂運動嘉年華匯集了3000人參與，因此，今年再次加碼，舉辦「化石探險Fun一夏」活動，期望藉由活動結合公益，集眾人之力，提升對弱勢團體的關懷與照顧。

