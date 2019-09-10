僑外生留台就業人次創新高　四年成長145%　

▲勞動部指出僑外生留台就業人次創新高，漲幅達145%、共4146人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

為強化產業發展國際競爭力，勞動部積極推動各項簡政便民措施，使僑外生留台工作意願提高。從103年的1693人次，至去（107）年時已達4146人次，成長幅度約145％；其中以評點配額制方式留台工作僑外生更達到3232人次，皆創下歷年新高。

勞動部表示，為協助雇主延攬在台畢業的優秀外國專業人才，積極推動各項簡政便民措施，透過簡化外國專業人員工作許可申請文件、以評點配額制提供彈性申請資格、開辦外國專業人員工作許可網路線上申辦服務，讓雇主申請便利。

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勞動部指出，透過在台畢業僑外生評點配額制，只要僑外生在評點表能取得70點的合格分數，即符合外國專業人員受聘資格，相對一般外國專業人員原則須具備學士學位後2年以上相關工作經驗的規定，提供較多彈性。且因應現代生活數位化的趨勢，勞動部已全面開放外國專業人員工作許可線上申辦服務。

勞動部表示，針對現行特定國家或地區所作成文件須經駐外館處驗證的規定，已於今年7月17日修正公告，僑外生評點表所需檢附的證明文件（例如僑外生前一階段畢業證書、國外工作經驗證明等），都可免除向駐外館處辦理驗證的程序，由勞動部直接審認。

最後，勞動部提醒，畢業僑外生及一般外國專業人員在台工作的相關法令規定、申請書表及審查作業手冊等申請所需資訊，都公告於外國人在台工作服務網，民眾如有任何疑問都可至該網站查詢了解。

