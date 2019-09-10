供過於求　中石化保守看待下半年營運

▲中石化副總經理陳俊穎保守看待下半年營運。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中石化(1314)上半年受到CPL（己內醯胺）與AN（丙烯腈）報價不理想，營運表現辛苦，累計每股僅小賺0.34元；且今年下游需求偏弱、庫存偏多，因此保守看待下半年營運。

中石化副總陳穎俊表示，今年上半年確實比較辛苦，且從去年Q4開始，下游的需求就一直很弱，報價下跌，均反映在財報上，且以往Q2都有計畫性歲修，也會導致供給變少。

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面對Q3，陳俊穎指出，會持續「保守」看待獲利，盡量維持上半年水準，也會透過調整開工率，因應下游市場的疲軟，中石化6至8月，包含歲修因素，平均稼動率約7成，但預計9月AN會回到8成以上。

陳穎俊也說，為降低中國CPL、AN產能擴充帶來的價格壓力，將努力調整營業比重，將CPL、尼龍、AN從現階段超過9成的比重降至約33%，而其他包含特化產品與新材料、土地開發也各佔33%，以降低石化業景氣波動的風險；CPL頭份廠的擴產也會在下半年完成。

土地開發業務部分，陳穎俊指出，高雄兩塊土地年底重劃都會完成，但需要觀察後續政治經濟發展狀況與市場需求，再規劃開發方向與期程，海外方面也會持續尋找可開發土地與策略合作夥伴。

