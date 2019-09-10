大陸結婚率7.2‰10年新低　90後女生被逼相親「1周和7名男人看電影」

▲愛情示意圖，非本文當事人（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家統計局和民政部數據顯示，大陸在2018年結婚率僅為7.2‰，為近10年來新低，思想的獨立、社群的單一和工作的壓力，讓大陸青年對於結婚的觀念與前輩們產生差異。有1993年生的南京姑娘表示，自己2016年至今，相親將近50次，曾一周和7個不同的男士去看電影，直呼自己每天都被周圍的人逼瘋。

《揚子晚報》報導，這名被逼婚的女子表示，「怎麼可能吃頓飯就心動？」自己很久沒有開心過，「說不定哪天我就隨便找個人嫁了。」

另一名在合肥的女子則說，之前和兩名男子相親，一個人在當地有房、年薪近百萬新台幣，另一個人在上海工作，但在合肥沒房，「我內心是喜歡第二個的，但是他沒有房，所以我選擇了前一個。」然而兩人交往後，她後悔了。1992年出生的她覺得自己年齡不小了，條件太差的不能談，但是又不想將就感情，所以很迷茫。

報導指出，大陸許多年輕人的婚戀觀正在發生改變，年輕女性的獨立讓她們不再依靠婚姻。心理咨詢師席世陽表示，每個女生心中都有自己的白馬王子或者影視劇人物，並將虛擬的完美人設代入到現實生活中，導致期待和現實中落差很大，難以談到合適的對象，而父母應該做的，是給予建議而不是發號施令。