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女人當家比例增！　女性經濟戶長戶數10年來成長32.65%

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理財,投資,小資,記帳（圖／pakutaso）

▲ 近3年女性經濟戶長比例都接近3成。（圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／台北報導

根據主計總處公布之家庭收支調查顯示，台灣女性經濟戶長比例在在這三年來都接近3成。今年女性經濟戶長佔全體戶數的29.27%、將近253萬戶，且相較10年前足足成長了32.65%。

經濟戶長性別為男性的比例佔70.73%、有611萬3,397戶，較去年增加4萬9351戶；女性佔29.27%、有252萬9,743戶，較去年增加3萬4602戶。而女性經濟戶長相較10年前增加62萬2,675戶（成長32.65%）、男性則增加47萬5,836戶（成長8.44%）。

請繼續往下閱讀...

數據顯示，女性經濟戶長家庭的每戶平均消費支出要比男性經濟戶長家庭少，但每人平均消費支出卻比較多。在男性經濟戶長家庭中，每戶平均消費支出為85萬7,969元、每人平均消費支出為26萬2,376元；在女性經濟戶長家庭中，每戶平均消費支出為69萬8,721元、每人平均消費支出為27萬9,488元。這也與平均每戶人數相關，男性經濟戶長家庭平均每戶人數為3.27人、女性經濟戶長家庭平均每戶人數則只有2.5人。

在家庭所得總額中，所得未滿20萬以及所得在20萬至29萬9999元區間的家庭中，女性經濟戶長戶數比男性要多，在所得區間介於30萬至39萬9999元的家庭中，女性與男性經濟戶長比例相當；而隨著所得總額越高，女性經濟戶長的戶數都比男性經濟戶長要小，且差距越來越大。而在家庭所得總額高達350萬的家庭中，也有超過3萬個家庭是女性當家，但比例僅有17.03%。

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