食品業南向開路先鋒　味王邁入一甲子：「強化東協佈局拚擴產！」

▲食品大廠味王今年上半年累計營收為30.5億元，稅後純益達2.43億元，獲利年增將近二成。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

邁入第六十周年的食品大廠味王，啟動新一波南向佈局。董事長陳清福表示，看好泰國、越南人口紅利帶動經濟成長力道，規劃於二至三年間在越南設立100%投資的新廠，與泰國股東也將合作新增發酵食品產線，以追求下一甲子的營運成長空間。

味王創立於民國48年，由知名企業家侯雨利、陳雲龍、陳逢源、陳查某、杜萬全、葉山母、賴世澤、許燦煌等人集資創立「中國發酵工業股份有限公司」，和日本「協和發酵株式會社」技術合作，改變過去的味精製程，在那個時代，發酵是很尖端的生物科技，味王可說是技術先鋒。

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▲味王公司舉辦「小王子愛塗鴉」活動，今年選出84幅得獎畫作，由董事長陳清福（圖中）親自綬獎。（圖／味王提供）

「味王公司的三大營運支柱就是台灣、越南和泰國，」陳清福說，味王是台灣最早使用全室內、密閉式、分段溫控發酵槽釀造醬油的公司，確保在製程中不沾染灰塵雜物，雲林豐田醬油廠今年八月已試車，未來目標月產能上看30萬打。

針對海外市場投資，陳清福表示，邁入一甲子的味王是最早啟動南向的台灣企業，早在1964年就進入越南市場，算是當時最早投資越南的台灣企業；1966年，味王更將投資觸角延伸進入泰國，直到今天已長達53年左右。

「特別值得一提的是，1975年美軍從越南撤退，港口外停了很多艘美國軍艦，接運很多越南人去美國，味王提供很多速食麵給他們。」他說。

▲味王公司營運邁入一甲子，董事長陳清福看好東協市場成長力道，規劃加速擴產。（圖／味王提供）

目前越南人口上看1億人次大關，胡志明市人均所得達4000美元以上，其他城市則約2000美元，看好越南區域經濟成長的潛力，味王四年前已在胡志明市加設速食麵生產線，除生產自有品牌速食麵外，也替其他業者代工，在產能增加後，在價、量上更積極搶攻市場。

陳清福指出，看好越南市場的成長力道，在未來二至三年規劃在北越設立100%投資的新廠，地點將落腳河內市，考慮設立飲料新廠，亦不排除攜手越南當地公司合作，以在地化策略調整飲料口味搶市。

依據財報，味王今年上半年累計營收為30.5億元，稅後純益達2.43億元，年增率19.64%，每股稅後純益（EPS）為1.02元；今年前七月累計營收達36.3億元，年增5.5%。