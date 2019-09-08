U18世界盃／王牌李晨薰無法登板嘆可惜　明年拚亞青

▲U18世界盃，中華隊李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃中華隊陣中火球男相繼亮相，唯獨李晨薰僅在複賽最後一戰以一壘手身份上場，冠軍戰也確定不會登板，總教練周宗志表示，「他的手有點疲勞，狀況調整不及。」

中華隊陣中包括陳柏毓、潘文輝、陳志杰及余謙都是速球達150公里水準的投手，陳柏毓擔負開幕戰及複賽第一場任務，都演出好投拿下勝利，是中華隊闖冠軍戰的重要功臣。潘文輝首度參加青棒層級國際賽，扮演後援角色，而余謙則是教練團看到在集訓期間進步最多的投手，球速與控球都受到大聯盟球探的關注，將擔任冠軍戰先發投手。

李晨薰去年亞青就被日媒所關注，今年也有日媒在賽前將他列為日本隊必須警戒的投手，在開打前的台美熱身賽曾投1局展現球速，不過到韓國之後，教練團因他右手不適而沒有讓他登板，也沒有進行牛棚練投，周宗志表示，「他手有點疲勞，狀況調整趕不上，無法全力投球。」

李晨薰在7日複賽最後一戰對加拿大先發一壘手，上場打擊還敲出二壘安打，引起休息室一陣驚呼。他曾在小馬聯盟亞太區賽敲出2支安打，他說，「那時亞太區是臨時去打的，這次世界盃上場打擊還是有點緊張。」

對於無法在青棒時期唯一的世界盃投球，李晨薰坦言，「很可惜，明年再來，希望再進中華隊，參加亞青。」他去年亞青就備受矚目，若高三時期再磨練自己，仍有機會再當國手。

▲U18李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）