今年發表會都還沒來...郭明琪：2020 iPhone有三大賣點　將推動銷量創新高

▲ 知名蘋果分析師郭明錤預測了明年iPhone的三大賣點。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

今年的新款iPhone尚未發表，知名蘋果分析師郭明錤就針對2020年的iPhone發布了一個最新預測，其中包括全新的外形、5G支援與相機升級。

據外媒9to5mac報導，郭明錤在本月6日新發布的報告中預測，2020年iPhone系列產品最大賣點包含了三項重要改進：一是全新的外形設計、二是5G支援，三是相機功能升級。他預計明年iPhone的這些變化，將推動iPhone銷量同比增長達到新高。

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除了新的方形相機模組之外，iPhone 11系列與iPhone X和XS保持大致相同的設計，因此果粉更加期待明年iPhone設計會有重大更新，但郭明錤沒有在本次報告中多描述新的設計與明年的相機升級可能會如何。

據郭明錤先前報告稱，2020款iPhone相機將包括ToF鏡頭，可以提高照片品質，並提供新的AR功能。他預測，隨著2020年的設計變化，明年的OLED iPhone將提供5.4吋和6.7吋尺寸，而不是目前和iPhone XS和XS Max一樣的5.8吋和6.5吋。

郭明錤和其他人看法相同，預測明年iPhone會支援5G通訊，這意味著今年所發表的iPhone 11系列，將放棄對由運營商剛推出的5G通訊技術。