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連鎖咖啡廳滿街開！謝金河：咖啡市場已殺成紅海、業者進進出出將成常態

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▲▼咖啡店,咖啡廳。（圖／pakutaso）

▲ 台灣連鎖咖啡廳相當普遍。（示意圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／綜合報導

台灣的街上開了不少連鎖咖啡店，除了耳熟能詳的星巴克之外，Cama、Louisa分店也越開越多，但流動也快，財信傳媒董事長謝金河也在臉書對此發文感嘆，「咖啡市場已殺成紅海，業者進進出出將成常態。」

謝金河表示，從南京東路一缐，發現原來在燦坤旁的Cama搬走了，本來是開放空間，擺了幾張椅子，現在變成blablabla，多了玻璃門，對面的伯朗咖啡也不再賣咖啡、改賣酒，李添財的金車集團，原來用三角窗店面養地、賣咖啡，現在葛瑪蘭威士忌酒崛起，第二，三代的想法已出現改變。

請繼續往下閱讀...

此外，謝金河指出，咖啡市場逆勢而起的是日本前三大的咖啡連鎖店Komeda’s搶進台灣，幾個月前，在一個人潮擁擠的早餐促銷活動，才發現Komeda’s來了。Komeda’s還要開放加盟，在競爭激烈的咖啡市場，這個切入大動作，值得拭目以待。

謝金河表示，台灣的咖啡連鎖店一直以來都是星巴克獨大，但小型咖啡店也努力尋找區隔市場，像陽明山菁山路上的吉佳咖啡，以標榜新鮮咖啡，鎖定老客戶，這幾年又在安東街開了分店。Cama及Louisa也努力提升咖啡豆的品質，靠著好口碑站有一席之地，姜豐年一度有意買下Cama股權，但沒有成功。Cama與伯朗咖啡經營風格迥然不同，伯朗咖啡館提供舒適寬敞空間，可能有人買一杯咖啡就待了半天，Cama只有幾張板凳，也沒有冷氣吹，通常客人都是拿了就走，當然也創造不同的坪效。

謝金河表示，燦坤對金鑛咖啡投資金額超過三億元，卻在最近傳出收店；多次經過85度C，看到櫃檯內的蛋糕，也許經營者要思考如何改變經營型態，現代人對甜食漸有戒心，蛋糕保存期限很短、風險很大，這可能是85度C很大的挑戰。

謝金河指出，中大型的咖啡連鎖店如果不能在咖啡豆的品質下功夫，恐怕會愈來愈難生存。還有手搖飲料業者也進來了，最近coco都開始賣現沖咖啡，可以想見這個進入門檻不高的咖啡市場老早已殺成紅海，業者進進出出將成常態。

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