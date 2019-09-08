貿易戰衝擊四小龍經濟　台經院孫明德：台灣靠兩點優勢贏過港、韓、星

▲ 台灣第二季經濟成長率位居四小龍之首。（示意圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

受到美中貿易戰影響，亞洲四小龍各自受害，但台灣在第二季經濟成長率有2.4%，位居亞洲四小龍之冠。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，台灣是靠台商返台投資，以及通訊產品出口增加等因素，支撐了台灣經濟發展。

政府公布台灣第2季經濟成長率2.4%，居亞洲四小龍之冠。孫明德分析，四小龍今年都遇到經濟上問題，香港因為遇到抗議事件，影響金融業與觀光業發展；至於韓國則是受到美中貿易戰影響，讓韓國DRAM出口從去年到現在下降了30%，再加上日韓貿易戰也衝擊到韓國半導體供應。在上游遇到日本的把關、下游又遇到中國大陸需求不振，在兩頭受害情況下，讓韓國經濟下滑。

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而新加坡則是因一部分出口與石油有關，而最近石油價格也表現不是很好；再加上新加坡出口以中國大陸為主，受到貿易戰影響，與中國大陸貿易較相關的國家經濟下滑幅度都比較大。雖然台灣也有40%的出口也是對向中國大陸，但也有不少部分是零組件、組裝之後轉銷到美國去，台灣實際上對美國的出口與對大陸的出口差距沒有太大。

▲ 台經院景氣預測中心主任孫明德。（圖／記者屠惠剛攝）

孫明德指出，這次美中貿易戰讓許多台商返台，或是增加在台投資、生產，再加上今年從台灣直接出口的通訊產品也比去年要多，這兩點都支撐了台灣經濟發展，雖然四小龍經濟都有衰退現象，但台灣下滑的幅度相對較小，也讓台灣的經濟表現比其他三隻小龍要強上很多。

在2019年經濟成長表現部分，台灣主計總處在8月上修了2019年經濟成長率至2.46%，較原預測值高了0.27個百分點。而根據IHS Markit最新預測，2019年台灣、南韓經濟成長率分別為2%、1.4%，香港、新加坡均不到1%。

但是未來也並不是全無風險，孫明德認為，這一次大家所受到最大的影響就是美中貿易戰，目前看起來關稅戰也已經打到尾聲，再來9、10月美中也有談判機會，這結果將直接影響未來是否還有轉單或是投資生產的機會。

另外，全球經濟也在下滑，不僅美國催促聯準會要再次降息、大陸也已調降存款準備率，日本跟歐洲已經降無可降，現在準備要邁入負利率時代，此後將變成經濟下滑、資金充斥的環境，這也會對四小龍的經濟產生不同程度的影響。