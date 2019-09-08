小資出國無腦刷卡必看！海外旅遊神卡懶人包　3%回饋無上限才夠看

▲過去海外現金回饋率若有2字頭以上，就算高回饋信用卡，今年以來市面上出現許多海外消費3%回饋以上的信用卡。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

今年暑假旅遊旺季以來，各家銀行出招搶占市場，紛紛祭出3%以上回饋信用卡，回饋還無上限，讓許多出國旅遊的民眾不僅能省下1.5%海外交易的手續費，還能賺進刷卡回饋。

觀察目前市面上海外旅遊神卡，Money101金融比較平台分析出3大特色，首先是無消費門檻，每筆消費皆能賺到回饋；第二，3%以上回饋是基本盤；第三，高回饋的背後，部分銀行還推出「回饋無上限」，一次滿足許多持卡人在旅遊血拼過程中，不想「動腦」查詢刷卡規則的痛點。

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6張海外旅遊神卡 3%回饋無上限才夠看

提供「3%以上回饋、無最低消費門檻、無回饋上限、回饋活動持續到年底」的海外回饋無腦刷神卡包含「玉山Only卡」，近日發行後再度挑戰市場之最，海外回饋率高達3.6%無上限。

值得留意的是，該卡以紅利點數回饋，每1,000點可以折抵100元信用卡帳單，年底前申辦，即可升等為「Level 3」長達一年，換算下來，海外現金回饋率為3.6%。

▲6張海外旅遊神卡優惠比一比，讓民眾省下海外交易手續費外，還能賺到額外回饋。（圖／Money101金融比較平台提供，點圖可放大）

「花旗現金回饋PLUS卡」提供全球160國刷卡享3.5%回饋無上限，不過歐洲地區國家除外；「聯邦賴點卡」提供3% LINE POINTS回饋無上限，1點等於1元現金價值，可於任一LINE Pay合作店家折抵消費；「永豐DAWHO現金回饋卡」只要綁定數位帳戶扣繳信用卡費，就享3%回饋無上限。

「彰銀My樂現金回饋卡」祭出海外消費最高3.5%無上限現金回饋，持卡人的彰銀數位存款餘額每月需維持在2萬元、申辦電子帳單、以台灣Pay或Google Pay進行支付。

另外，也有銀行主打「免辦新卡、回饋就地升級」來鞏固原卡友，像是「台新FlyGo卡」原本提供海外2.8%回饋無上限，9月底前於海外實體店家消費，限時升級為3%回饋無上限。

哈日族、哈韓族快看 海外消費也有專屬回饋

針對日本、韓國兩大熱門旅遊國家，市場上也有不少張信用卡提供日、韓消費享3%以上的現金回饋，像是「富邦J卡」於日本消費3%回饋無上限；「上海簡單卡」、「陽信哆啦A夢晶緻卡」於日本、韓國消費皆享3%回饋無上限。

不過，外界關注要如何定義海外消費，Money101金融比較平台指出，國外消費是否能賺取回饋依各家銀行對於海外消費的定義，大致分為3種，第一是消費商家註冊地為海外，其次是消費商家限海外實體店家，最後是消費幣別為外幣。

Money101金融比較平台建議，民眾無論是出國旅遊或是在國外電商網站購物，務必看清楚銀行規則，才能為自己賺進回饋。此外，國外刷卡當碰到是否要以台幣結帳或是當地貨幣結帳時，務必選擇當地貨幣，以免遭收動態貨幣轉換的高額手續費。