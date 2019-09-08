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社會新鮮人投資理財術！　一張表看懂基金、股票、ETF哪個適合你

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▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pakutaso）

▲ 想投資也必須選對產品，才能符合效益又滿足。（圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／台北報導

社會新鮮人剛投入職場，如何用有限的薪水把錢變大也是一個課題，而「股票、基金、ETF」是大家最為熟知的投資方式，但究竟該怎麼選，這些產品各都適合哪些人呢?

康和證券財富管理部襄理林偉峰表示，股票對投資新手來說可能門檻比較高，投資人必須在事前針對基本面、籌碼面等各種不同面相做分析，而且波動幅度也比較大。

請繼續往下閱讀...

基金又可分為主動型基金（一般市場上所稱的共同基金）與被動型基金（所謂的指數型基金，像是ETF），主動型基金在投資之前，也必須要做好功課，因為基金是靠經理人主動調整操作，因此績效也與經理人大幅相關，在投資之前要多多比較基金成分、基金經理人與推出基金產品的公司。

而被動型基金ETF則是被動式追蹤「指數」，通常投資ETF最不需要花費精力，因為成分股就是依照指數編製規則去增減，就像最廣為人知的0050，就是關注在市值前50大的上市公司。而ETF通常也都連結著大型指數，像是美國道瓊工業指數、標普500指數、日經指數等。

▲▼ 。（表／記者李瑞瑾製）

▲ 基金、股票、ETF簡易比較 。（表／記者李瑞瑾製）

在報酬率來說，股票較看投資人的策略性，報酬也依各公司有所不同；基金在成熟市場（8大國家）中，投資績效穩定，相對就是比較難贏過大盤，但在新興市場中，基金贏過大盤的機會就比較高，因為中小型股票有很大彈性空間，漲多的時候可能漲贏大盤兩倍，但跌的時候也可能比大盤多跌兩倍，而台灣基金的情況也是屬於這種；至於ETF因為是追蹤指數，通常發展都是緩步上揚，但必須拉長投資期間才能有明顯成效。

對於社會新鮮人來說，林偉峰建議，如果從前沒有深入關注過投資，可以先使用定期定額投資ETF，循序漸進地存好第一桶金，之後可以再依照個人興趣加進其他投資組合。此外，也提醒「長期投資」的重要，不要輕易停扣，因為景氣其實都會循環，指數不會一直維持在谷底，只要有耐心、持續下去，長期下來都會有不錯的收穫。

而對於本來就有在關注投資市場，或是方便投入較多時間研究的新鮮人，則可以選擇基金或是股票做投資，更可以符合自己對於投資的追求。

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