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自由女神燈光設計師加持　台電打造十三層遺址躍居觀光亮點

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▲台電點亮十三層遺址公共藝術活動於本周五（13日）中秋節晚上7點登場，邀請民眾共渡佳節。（圖／台電提供）

▲台電點亮十三層遺址公共藝術活動於本周五（13日）中秋節晚上7點登場，邀請民眾共渡佳節。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

中秋連假將屆，台電打造觀光新亮點。台電公司將於本周五（13日）舉行點亮十三層遺址藝術活動，請來美國自由女神設計燈光的設計師周鍊操刀，首創土地污染用地再利用新模式，攜手台灣藝術家何采柔合作點亮十三層，成為活化在地觀光的開端。

十三層遺址的前身是瑞芳金瓜石最大選礦場所「水湳洞選煉廠」，1980年代晚期隨礦產減少和所屬台金公司結束營業，轉由台電接管，後因土地金屬礦物質被列為污染控制場址。

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▲有「台版天空之城」之稱的十三層遺址，台電公司接手十三層遺址後，積極以公共藝術推動文化資產活化。（圖／台電提供）

▲有「台版天空之城」之稱的十三層遺址，台電公司接手十三層遺址後，積極以公共藝術推動文化資產活化。（圖／台電提供）

台電表示，接手十三層遺址後除了監測環境、設置圍籬與警示牌，確保民眾不受影響，更因應十三層遺址陸續入選新北市歷史建築、世界文化遺產潛力點，嘗試利用「遠觀型」的公共藝術推動文資活化。

台電表示，此次點亮活動首度與曾主辦總統府音樂會的文總聯名合作，首波「會動的」主視覺海報上月中釋出，以黑金低調反差色系搭配，結合金瓜石山脈地形與十三層遺址特色，呈現夜晚點亮的十三層遺址，倒映在陰陽海面波光粼粼的視覺效果，相當吸睛。

▲藝術家何采柔則將在十三層遺址周邊設立4個白色「Ｉ」造型藝術品。（圖／台電提供）

▲藝術家何采柔則將在十三層遺址周邊設立4個白色「Ｉ」造型藝術品。（圖／台電提供）

另外，為促進在地觀光發展，台電找來氣質系正妹走遍十三層遺址、金瓜石神社、太子賓館、陰陽海、祈堂老街、黃金瀑布及黃金博物館等瑞芳七大網美必拍景點；新北市府觀光旅遊局也推出「船遊祕境」旅遊套票，帶民眾搭船出海遠眺十三層夜景。

台電表示，台電點亮十三層遺址公共藝術活動於本周五（13日）中秋節晚上7點登場，活動地點在水湳洞停車場，現場並有優人神鼓戶外超大型演出「光明海島」可免費欣賞，歡迎民眾一同參與。

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