國旅加碼抵用券200元漏掉知名夜市　經部：適用夜市將再增加

▲國旅秋冬補助提供200元夜市抵用券，卻傳出部分知名夜市無法適用，引發外界討論。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

經濟部配合擴大秋冬國旅第二波加碼方案，自由行旅客再發給夜市抵用券200元，不過卻傳出士林夜市、羅東夜市等知名夜市不適用，引發外界關注。經濟部今（7）日對此表示，目前已請各縣市政府再行檢視，如有遺漏將在9月16日之前完成補列，以方便民眾逛夜市消費。

為搶救國內觀光產業，行政院公布擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫各部會第二波獎助加碼方案，其中經濟部所發的「夜市抵用券」備受外界關注，隨後各縣市提報的73處列管夜市名單中，發現部分知名夜市卻不此範圍內，進而引發消費者關切。

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經濟部表示，夜市攤販管理是地方政府自治事項，這波發放的夜市抵用劵，也規定限定在各縣市政府登記或列管有案的合法夜市使用，但在實施之前，發現部分知名夜市並未列入其中，目前正請各縣市政府盡快檢視有無遺漏，並在實施之前完成補提報作業，因此預期適用的夜市將會再往上遞增。

▲ 夜市抵用券樣張。（圖／經濟部中部辦公室提供）

此外，澎湖、金門、連江、台東綠島與蘭嶼等離島地區現階段並沒有列管的夜市，經濟部指出，考量離島的情況特殊，將採取彈性作法，同意由地方政府提報類似夜市營業性質的替代地點，函報經濟部同意後，也可適用抵用券消費，藉此促進地方消費。

經濟部將在9月16日實施日期之前，公告適用抵用券的夜市名單，民眾只要掃描抵用券正面QR code，就可以知道在哪裡能夠使用。按照目前規劃，抵用券的面額為50元，不得換現、不找零，且必須蓋有旅店住宿章才能使用，至於使用期間則從9月16日至12月31日截止，並不分平假日。