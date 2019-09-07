台灣第4季人力需求位居亞洲第2　台商回流帶動4行業大舉徵才

▲據調查，今年第4季台灣就業展望達21%，其中工程建設業、金融保險及不動產業、服務業及批發零售業增聘意願最高。（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

萬寶華人力資源顧問公司（ManpowerGroup）公布最新調查，今（2019）年第4季台灣就業展望達21%，連續2季位居亞太第2，並預估7大行業都會增加人力需求，其中又以工程建設業、服務業、金融保險及不動產業、批發零售業等4大行業表現最為強勁。

觀察全球就業市場情況，在44個國家或區域中，有43個皆預計於第4季增聘人力，就區域比較而言，亞太地區的人力需求仍為樂觀，8個國家或區域中，前3名依序為日本、台灣、印度，而大陸、新加坡就業展望分別來到4%，成為亞太地區聘僱趨勢最保守的地區。

請繼續往下閱讀...

根據萬寶華最新公布「全球展望調查」，25%雇主預計增加人力，僅5%減少人力，其餘69%則維持不變。若將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為20%，排除季節因素後則為21%，與上季及去年同期相比皆為持平。

另從7大行業來看，工程建設業需求33%占比最高，人力需求居各行業之冠，主要是台商投資案逐漸發酵，廠房重建、政府公共運輸及智慧城巿的積極布局，讓相關工程建材等供應商受惠，帶動工程人力、經管人才、維修工程師等人才需求；緊追在後的是服務業、金融保險及不動產業，以29%並列第二，而批發零售業（21%）位居第三。

萬寶華台灣人才派遣事業總經理葉朝蒂分析，本次調查顯示國內就業巿場持續穩健的步伐，觀察因素為台商回流投資案超過政府官方預期逐漸發酵中，加上金融業者力求數位轉型，帶動製造業、金融保險及不動產業的景氣回升，不過中美貿易戰、日韓貿易戰衝突未解，多數企業仍抱持觀望態度，因此在人力成本的投入則傾向保守。