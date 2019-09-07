　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

全美8月非農就業人口僅13萬　聯準會幾乎篤定降息…美股道瓊上漲100點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美國聯準會（FED）大樓。（圖／達志影像／美聯社）

▲市場預期聯準會本月稍晚將再降息。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

全美8月新增非農就業人口僅13萬人，數字遠低於市場預期。受貿易戰影響，加上就業放緩，幾乎能肯定聯準會本月有望再降息；芝加哥商品交易所FedWatch工具預測，預期降息1碼的機率為91.2％。

根據美國勞工部6日公布數據，美國8月非農就業人口新增13萬人，低於市場預期的15萬人，創3個月來最低增幅。另外，失業率維持在3.7％，但薪資成長優於預期，月增加0.4％、年增加3.2％。

請繼續往下閱讀...

受疲軟就業數據影響，擾亂美國與全球經濟前景，幾乎能肯定聯準會將再度降息。市場預估降息1碼的機率為91.2％。不過，美股受貿易戰重啟協商和香港反政府示威告一段落的雙重影響，美股已經連續3天洋溢著樂觀氛圍，周五（6日）盤中道瓊工業指數上漲100點或0.4％，標普500指數上漲0.2％，而那斯達克指數則上漲0.1％。

另一方面，大陸央行6日宣布，自16日起全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司），降準釋放長期資金約9000億元人民幣。大陸央行表示，由於財務公司、金融租賃公和汽車金融公司的法定準備金率已是金融機構中最低，因此本次全面降準不包含這三類機構。

分析認為，當前全球經濟增速放緩、全球央行貨幣政策重啟寬鬆，今年已有約30家央行降息。大陸經濟市場7月社融、信貸、廣義貨幣（M2）數據全面回落，投資及消費面臨下行壓力，企業實際利率並未下降，流動性分層問題仍導致民營中小企業融資難且貴。

ET快訊
送女友回家後…台大研生遭酒駕車撞死！肇事男「以為酒精沒影響」
即／日學者見完韓再見郭　郭台銘深夜發文「雙方都準時到達」
矮個兒「靠5攻略」長高高！每天按這30下有效
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全美8月非農就業人口僅13萬　聯準會幾乎篤定降息…美股道瓊上漲100點

台從歐盟稅務不合作灰名單除名　財長親自赴歐致謝

影／選購基金該挑外幣計價還是新台幣計價？專家分享經驗談

任內拚賦稅改革　財長蘇建榮拼三箭

8月物價指數年增0.43%　菜價漲14.5%最多、蛋價跌8.1%最有感！

超級貴月餅！旅客從大陸帶豬肉月餅入境　海關查獲6案各罰20萬

台灣大獲《體育推手獎》　蔡明忠：5G助力將帶動台灣體育新風氣

蘋果西打出包後...新製造產品抽樣送檢確認符合標準　將恢復銷售

每年10萬人忘了用！　好市多「多利金」就在9月底到期手腳要快

台塑四寶8月業績通通下滑　但董座看好Q4業績可望優於Q3

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

【聲林之王2】EP3花絮 屁孩寫歌diss周湯豪 當眾道歉上演世紀大和解 老蕭、陶子讚Nick大器回應

83歲「叭噗阿伯」冰蓋掉了！　泛淚沿街找...熱心網友1天找到

警察薯叔親自上銬被一秒掙脫 近距離魔術讓他「落下巴」嚇傻

信不用手機遭嗆「跩個屁呀」！　聯絡方式「留地址」：有緣的話會碰到

只要＄488！高雄超狂「1.2公斤蛤蠣痛風鍋」　4種肉還吃到飽

鴨嘴遭「柴犬捲尾」夾！牠無辜求助　30秒後真相反轉...網笑：在吸狗吧

全美8月非農就業人口僅13萬　聯準會幾乎篤定降息…美股道瓊上漲100點

台從歐盟稅務不合作灰名單除名　財長親自赴歐致謝

影／選購基金該挑外幣計價還是新台幣計價？專家分享經驗談

任內拚賦稅改革　財長蘇建榮拼三箭

8月物價指數年增0.43%　菜價漲14.5%最多、蛋價跌8.1%最有感！

超級貴月餅！旅客從大陸帶豬肉月餅入境　海關查獲6案各罰20萬

台灣大獲《體育推手獎》　蔡明忠：5G助力將帶動台灣體育新風氣

蘋果西打出包後...新製造產品抽樣送檢確認符合標準　將恢復銷售

每年10萬人忘了用！　好市多「多利金」就在9月底到期手腳要快

台塑四寶8月業績通通下滑　但董座看好Q4業績可望優於Q3

來一趟說走就走的旅行　不可或缺的的五大夏日保養

全美8月非農就業人口僅13萬　聯準會幾乎篤定降息…美股道瓊上漲100點

越南妹遭嫌矮又醜！暖男娶回去　她兼兩差「回家幫按摩」網羨慕：對她好一點

韓國瑜「等了25分鐘」惹怒日學者　馮光遠「開玩笑」狂嗆：畜生不如的東西

披薩外送員偷窺女子「炒飯」數個月　跪求跟她一起炒

閨蜜收喜餅「婚禮當天放鳥」！新娘傻：還想反炸我…婚宴位置空蕩蕩

不止「等日本人25分鐘」…韓國瑜沒準備名片　致詞對學者說：希望來高雄拍電影

不捨陳菊遭辱還稱不介意...丁允恭：民主事業最終將成廉價娛樂

小時候偷阿嬤錢！長大問「妳知道嗎」　阿嬤6個字回應...他秒噴淚

蔡依林「甜講鬼故事」　阿信5表情符號回覆超曖昧！網：你們趕快結婚好不好

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

財經熱門新聞

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初..

每年10萬人忘了用！　好市多「..

拚富翁夢！大樂透11摃頭獎衝2..

即／大樂透獎號出爐　中秋加碼百..

平均2張中1張！中秋應景刮刮樂..

一次看懂！夜市抵用券如何用　限..

一張信用卡　啟動北富銀革命

美就業數據疲軟　幾乎篤定再降息

下周油價預估出爐！　汽、柴油價..

空服員職業工會抗議長榮航協商態..

歐盟稅務不合作灰名單除名　財長..

影／選購基金該挑外幣計價還是新..

蘋果西打出包後...新製造產品..

宏達電1-8月累計營收年減六成..

更多熱門

相關新聞

逃犯條例撤回：從國泰航空看香港商界的態度轉變

國泰航空的處境是很有指標性的。要知道這一波示威運動剛開始為什麼能有那麼大號召力，商界的支持有很大的關係。商界希望讓中國對香港越管越多的情況能放鬆一點。

巴哈馬數百人失蹤　罹難數恐倍增

致命颶風襲美　風鈴竟換另款鈴聲

她釣到詭異觸手怪物　急PO網求助

普丁建議美國買俄製高超音速武器

關鍵字：

非農就業人口降息美股台股股市股市大盤美國股市道瓊指數道瓊北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

洪詩泳池自拍泳裝照

情侶吃迴轉壽司！她被規定「只能吃10盤」氣炸

超正22歲單親媽嘿咻12歲男！法官判緩刑

7旬婦遭勒斃後被性侵　陸戰前隊員判無期

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

搭雲霄飛車手機噴出！後方老兄手一伸抓到了

台大研究生遭酒駕車撞死！肇事者：以為酒精沒影響

勞力士哥等紅燈！路人斜眼：假的...網崩潰

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

「等日本人25分鐘」惹議！韓國瑜開直播說明

又遲到？韓國瑜急澄清：我等日本人25分鐘

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

更多

最夯影音

更多

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

【聲林之王2】EP3花絮 屁孩寫歌diss周湯豪 當眾道歉上演世紀大和解 老蕭、陶子讚Nick大器回應

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面