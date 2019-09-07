全美8月非農就業人口僅13萬　聯準會幾乎篤定降息…美股道瓊上漲100點

▲市場預期聯準會本月稍晚將再降息。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

全美8月新增非農就業人口僅13萬人，數字遠低於市場預期。受貿易戰影響，加上就業放緩，幾乎能肯定聯準會本月有望再降息；芝加哥商品交易所FedWatch工具預測，預期降息1碼的機率為91.2％。

根據美國勞工部6日公布數據，美國8月非農就業人口新增13萬人，低於市場預期的15萬人，創3個月來最低增幅。另外，失業率維持在3.7％，但薪資成長優於預期，月增加0.4％、年增加3.2％。

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受疲軟就業數據影響，擾亂美國與全球經濟前景，幾乎能肯定聯準會將再度降息。市場預估降息1碼的機率為91.2％。不過，美股受貿易戰重啟協商和香港反政府示威告一段落的雙重影響，美股已經連續3天洋溢著樂觀氛圍，周五（6日）盤中道瓊工業指數上漲100點或0.4％，標普500指數上漲0.2％，而那斯達克指數則上漲0.1％。

另一方面，大陸央行6日宣布，自16日起全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司），降準釋放長期資金約9000億元人民幣。大陸央行表示，由於財務公司、金融租賃公和汽車金融公司的法定準備金率已是金融機構中最低，因此本次全面降準不包含這三類機構。

分析認為，當前全球經濟增速放緩、全球央行貨幣政策重啟寬鬆，今年已有約30家央行降息。大陸經濟市場7月社融、信貸、廣義貨幣（M2）數據全面回落，投資及消費面臨下行壓力，企業實際利率並未下降，流動性分層問題仍導致民營中小企業融資難且貴。