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科技廠旺季到來　法人看好族群、股票大公開！

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股市,證券,號子,股票,證交稅,二代健保補充保費（圖／記者張一中攝）

▲ 台股9月表現可關注手機周邊、5G相關族群。（圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／台北報導

9月即將迎來蘋果、華為的新機發表會，可以說是一年一度的產業盛會，相關個股動向更受到投資人關注，再加上5G族群持續發燒，法人提醒，可以關注手機周邊、5G相關族群的8月營收表現，並持續關注後市發展。

華南投顧董事長儲祥生認為，5G概念股是近期最重要的關注焦點，搭配一些中小型股票，5G包含PA、散熱、CCL、網通等族群，這些題材在5G架構下都有很好的成長空間。

請繼續往下閱讀...

另外，儲祥生亦看好蘋果概念股，他表示，8月份各公司營收陸續公布，蘋果供應鏈的廠商表現都不會太差。雖儲祥生認為，蘋果今年新機銷售成績應該不會很好，但8、9月的拉貨挹注營收，依舊可以推升蘋概股成長，尤其蘋概族群在這段期間的漲勢，相對其他題材較為落後，因此才認為比較有機會上漲。

至於另一手機大廠華為，儲祥生認為，因為廠商已經提前拉貨，加上新機Mate 30可能無法支援GMS，導致在歐洲的銷售可能遇到瓶頸，這一部分的表現還得持續觀望。

CMoney法人決策系統顧問呂漢威表示，除了蘋果發表新機之外，其他手機大廠也都會急起直追、陸續再推新品，與手機相關的周邊都相當看好，包含手機組裝、零件、藍牙技術等。

在個股方面，呂漢威指出，除了大立光（3008）5日公布8月營收表現創歷史新高之外，鴻海（2317）8月營收也創同期新高，其他像是美律（2439）、東浦（3290）等個股也都值得關注，還有像是5G概念下的IC設計、散熱族群等，近期可以多關注這些企業公布的8月營收表現。而華為概念股表現部分，呂漢威認為，短期是有一些風險在，但仍要注意未來是否有利空出盡的可能。

至於許多投資人擔心的10月是否可能變盤，呂漢威認為，川普的言論與中美貿易戰談判還是最大影響因素，波動還是可能存在。台股從去年2月以來高點一直都無法突破11,000點，雖然市場氛圍有回來、外資也有開始買超，但一般投資人較保守，也較謹慎不追高，所以目前還沒看到有更多激勵的動能，預期還是在萬一點下震盪。

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