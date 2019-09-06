台從歐盟稅務不合作灰名單除名　財長親自赴歐致謝

▲▼財政部長蘇建榮（右）與歐盟DG TAXUD總署長Stephen QUEST（左）。（圖／財政部提供）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮率團於今（108）年9月3日拜會歐盟執委會稅務暨關務總署（DG TAXUD）總署長Stephen QUEST，就該總署提供專業意見協助我國通過歐盟檢視表達感謝之意，盼未來持續支持我國推動與歐盟會員國稅務合作。

財政部說明，歐盟部長理事會為增進各國租稅公平競爭，督促各國善盡國際反避稅責任，自106年初陸續對我國在內的92個國家（地區），就「租稅透明」、「公平稅制」及「執行防止稅基侵蝕及利潤移轉（BEPS）措施」3項議題進行檢視。

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歐盟認同我國努力，建議我國就「按國際標準與歐盟會員國進行資訊交換」、「修正或廢止自由貿易港區設置管理條例相關所得稅優惠」及「落實防止BEPS 4項最低標準」等方向持續努力，經我國承諾執行，未被歐盟列入106年12月5日首次發布的稅務不合作國家名單，惟與其他46個國家（地區）同列觀察名單。

歐盟持續進行追蹤檢視，自107年起不定期更新不合作名單及觀察名單。我國於行政院督導下，跨部會共同合作，持續向DG TAXUD說明我國面臨困難及各階段執行成果。歐方充分瞭解我國努力，於今年3月12日將我國自觀察名單除名。

蘇建榮與DG TAXUD總署長會面，說明我國依據國際標準，致力建構反避稅措施及提升資訊透明之努力及成果；總署長對我方努力高度肯定，承諾提供技術協助，期盼我國持續強化與歐盟會員國租稅協定及稅務資訊交換網絡，共同防杜跨境稅基侵蝕及利潤移轉問題，維護租稅公平，深化台歐盟稅務合作關係。

財政部未來將持續落實國際檢視標準，維護我國國際形象及聲譽，保障我國企業於國際間之投資權益與競爭力。