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任內拚賦稅改革　財長蘇建榮拼三箭

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▲▼立法院財政委員會 財政部長蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮今（6）日演講時表示，未來財政政策將朝三大方向努力：一，是擴大稅基；二，調整稅收結構；三，數位經濟下的稅制改革。蘇建榮直說：「我不當財政部長，問題還是要解決，我繼續當(財政部長)的話，會努力克服。」

蘇建榮受邀「劉大中教授紀念研討會」演講，講題是「財政、貨幣與金融政策的三難抉擇－兼談賦稅改革」。

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蘇建榮演講時表示，全球自2008年金融海嘯之後，面臨「新三難」的抉擇為財政、金融與財政平衡，各國為了維持金融穩定，長期採取寬鬆的貨幣政策(QE)，為通貨膨脹埋下了種子，且也影響了財政永續的情況，像是歐債危機等，在金融海嘯之前各國已經債台高築，海嘯時金融的不穩定，加速這些國家的債務惡化。

而擴大稅基、調整財政結構以及數位經濟下的稅制改革是蘇建榮未來努力的三大方向，讓我國在面臨經濟不穩定的時候，財政足以因應。在擴大稅基方面，他說，根據台灣大學以及成功大學2016年評估指出，我國地下經濟占國內生產毛額(GDP)的1/3，不僅這些稅沒辦法課到，也是公平性的問題，所以要想辦法納入以擴大稅基。

在調整稅收結構上，我國稅收長期仰賴所得稅，我國的稅收大約一半是靠所得稅，也要思考有沒有可能調整，因為稅收若太依賴所得稅，一旦景氣變動往往受衝擊會比較大，在景氣大幅變動時多數情況下所得稅減幅會比消費稅還要來得嚴重，所以他認為，長期而言還是要調整稅收結構，以維持財政健全。

因應數位時代來臨，蘇建榮也認為，數位經濟稅制改革也將是一大關鍵，過去不少的消費行為轉為網路購物的方式，加上跨境電商的參與，稅收的掌握也與過去與不同，未來應想辦法在數位經濟時代，利用大數據等方式，掌握應有的稅源。

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