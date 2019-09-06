超級貴月餅！旅客從大陸帶豬肉月餅入境　海關查獲6案各罰20萬

▲海關提醒民眾，為了防止非洲豬瘟入侵，不要帶含肉的月餅入境，以免遭罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者吳靜君／台北報導

中秋節到了！不少民眾會帶含肉月餅返台，關務署今（6）日表示，今年9月1日到9月4日就查獲旅客自中國大陸違規攜帶含豬肉月餅入境共計有6案，各案皆處罰鍰20萬元。

關務署表示，中秋節前夕，海關針對豬肉月餅加強查緝，自今年的9月1日到9月4日止，短短幾天就又查獲旅客自中國大陸攜帶含豬肉月餅入境，共計有6案，這6個案件都是我國民眾從中國大陸帶回，夾帶在拖運行李中被發現，經防檢局檢驗確定含有豬肉內餡，但是念及所犯的民眾是初犯，所以各自開罰20萬元。

請繼續往下閱讀...

目前亞洲地區包含中國大陸、蒙古、越南、緬甸、柬埔寨、寮國與北韓等地屬於非洲豬瘟疫區，若查獲從疫區帶入豬肉製品的話，都會移送農委會防檢局，並且依規定處分罰鍰。

關務署表示，民眾及廠商輸入豬肉製品等數防檢局公告應施檢疫的農畜產品者，應該先洽該局辦理檢疫，且不得以快遞貨物檢疫申報通關；如果是以郵遞寄送輸入者，則應予退運、沒入或者銷毀，擅自輸入者最高可處7年以下有期徒刑；如果是旅客的攜帶的話必須要申請檢疫，違反者要沒入銷毀，並可處最高100萬元罰鍰。

此外，台北關也預告將在9月9日、10日展開專案查緝，針對旅客攜帶、快遞及郵包等提高查驗比例，將疫區郵包集中時段執行Ｘ光儀器檢查，以阻非洲豬瘟入侵國內。