台灣大獲《體育推手獎》　蔡明忠：5G助力將帶動台灣體育新風氣

▲台灣大連續3年獲《體育推手獎》贊助類金質獎。圖為總經理林之晨（左起）、網球選手莊吉生、董事長蔡明忠。（圖／台灣大哥大提供）

記者王曉敏／台北報導

台灣大哥大力挺台灣選手在國際體壇發光發熱，自2017年起連續3年獲頒教育部體育署《體育推手獎》的「贊助類金質獎」，同時，繼2017年後，台灣大也再度獲「長期贊助獎」。董事長蔡明忠表示，未來將透過5G，大幅提升運動賽事觀看的體驗，提升台灣整體運動風氣。

台灣大自2003年起投入體育活動，贊助金額累計至今已超過6億元，今（6）日獲頒「體育推手獎」的「贊助類金質獎」（1年贊助金額達1500萬元以上）及「長期贊助獎」（單一運動選手平均每年贊助50萬元以上超過5年）。蔡明忠表示，台灣大除持續贊助優秀選手外，未來透過5G尖端應用科技的助力，將大幅翻轉球迷看球的全新感受，帶動台灣體育風氣再度起飛。

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蔡明忠指出，台灣擁有許多世界一流的優秀運動選手，值得最實質的鼓勵與喝采。做為台灣本土企業，台灣大除了透過贊助，讓這些優秀運動員可以無後顧之憂的練球、比賽外，更透過賽事的舉辦，為選手們創造更多的運動平台。

隨著5G世代來臨，台灣大將致力大幅提升運動賽事觀看的體驗，包括日前成立的「5G超盟」，以新莊棒球場為實驗場域，打造全台第一座智慧球場，要徹底翻轉球迷現場觀賞球賽的全新感受。除此之外，台灣大更攜手集團的MOMO TV，透過4K高畫質轉播以及電視機上盒的即時互動，為無法到場觀看球賽的民眾，創造不一樣的互動與感官享受。台灣大期望能從選手、賽事以及觀看等不同層面著手，全面提升台灣整體運動風氣。

台灣大哥大總經理林之晨指出，台灣大自2003年起持續投入體育活動，贊助金額累計至今已超過6億元，期望藉由體育贊助成為許多選手、球隊及賽事的最佳後盾，並以企業力量號召更多人支持台灣體育。