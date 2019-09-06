每年10萬人忘了用！　好市多「多利金」就在9月底到期手腳要快

▲Costco多利金每年8月1日至9月底開放折抵，持有Costco好市多聯名卡的民眾千萬別忘了去抵扣消費。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者紀佳妘／台北報導

Costco好市多聯名卡的卡友要注意！Costco多利金每年8月1日至9月底開放折抵，錯過這段期間折抵，多利金將會被清除，初估每年約有10萬人常常放到過期，忘了將手頭上的多利金抵扣消費，白白損失自身的權益，但國泰世華銀行貼心提醒，多利金於全年度還是可以拿來折抵台灣Costco會費。

國泰世華Costco聯名卡在2013年8日正式上市，也宣告國泰世華與Costco正式展開長達10年的合作期間，且為了拉攏Costco百萬名會員，國泰世華也祭出一系列的誘人優惠活動，如今國泰世華好市多卡目前在外流通卡數已超過200萬張。

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在Costco賣場消費，只能接受現金或聯名卡，目前台灣唯一的一張Costco聯名卡是由國泰世華銀行發行，卡友只要在全台Costco賣場內消費，單筆刷卡消費滿100元，即可累積1元Costco多利金，而Costco賣場外消費，單筆刷卡滿200元，也可累積1元Costco多利金，且每1元Costco多利金可折抵1元消費。

▲好市多販售許多物美價廉商品，吸引大批死忠顧客。（圖／記者曾婉婷攝）

按照規定，多利金只開放在每年的8月1日9月30日，可到全台Costco實體賣場直接折抵刷卡金，不過仍有部分民眾常忘記在期限內使用多利金。國泰世華銀行表示，Costco聯名卡每年累積的多利金，高達95%以上的持卡人皆完成兌換作業，而少數未兌換的卡友，除了忘記兌換外，也有部分是因為卡片停用或好市多會籍到期喪失使用資格。

換句話說，每年僅5%卡友未在期限內兌換，若以目前好市多卡流通卡數超過200萬張推估，每年約有10萬人忘了將手頭上的多利金抵扣消費。

國泰世華銀行指出，Costco聯名卡持卡人於每年9月1日起至次年8月31日止刷卡消費累積的多利金，需於次年10月31日前使用完畢。若逾期未使用完畢則會清除，但來不及在9月前使用的卡友，多利金於全年度還是可以折抵台灣Costco會費，因此國泰世華維貼心提醒卡友，必須持有效會籍，才能更方便的使用多利金。