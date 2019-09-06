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8月物價指數年增0.43%　菜價漲14.5%最多、蛋價跌8.1%最有感！

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▲▼量販店,超市,青菜水果,蔬果價格,葉菜類,菜價,蔬菜,滯銷,盛產,搶購。（圖／記者李毓康攝）

▲主計總處今日公布最新消費者物價指數，年漲0.43%　菜價漲14.56%最多。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（6）日公布8月消費者物價指數（CPI）年增0.43%，剔除蔬果及能源類後的核心CPI年增0.39%，其中因受到節日、颱風、豪雨等氣候影響，使蔬菜價格年增14.56%，水果價格年增3.57%，蛋價則因供需回穩，價格年減8.19%，抵銷部分蔬果漲幅，因此8月整體食物類價格上漲2.35%。對此主計總處指出，目前物價仍屬溫和平穩。

另外，17重要民生物資CPI則是年增0.04%，其中，衛生紙、面紙及紙巾價格年增6.88%；麵粉、調製麵粉價格年增2.57%；麵包類價格年增2.39%；雞蛋價格年減10.28%；牙膏、牙粉年減3.63%；而「醫藥保健類」則是受到掛號費及部分藥品價格調漲，增0.81％。

請繼續往下閱讀...

此外主計總處表示，8月躉售物價指數（WPI）則年減3.44%，現已連4月負成長，主因油品，以及化學材料及其製品與藥品價格下跌所致，但新台幣對美元貶值 2.17％，加上農產品價格上漲，抵銷部分跌幅。

比較今年1-7月主要國家CPI觀察，我國增0.54％、日本增0.6％、新加坡增 0.6％、南韓增0.6％、美國增1.7％、中國大陸增2.3％及香港增2.7％。
 

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