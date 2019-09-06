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秋節外出避開國3！中寮隧道速限40KM　北上、南下替代道路看這裡

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▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲民眾出門前可先用高速公路1968App查詢路況。（資料圖／記者陳家豪攝）

記者胡順惠／台北報導

中秋3天連假即將到來，趕快查好交通資訊，以免美好假期都被塞車給耗掉了！高公局6日宣布，國3中寮隧道路段（378K～381K）因邊坡及路堤填築工程尚未完工，僅能維持雙向各2車道通行，且受限於工區線形並考量行車安全，速限降至40公里，尖峰時段容易塞車，建議用路人連假期間儘量避開並改走替代道路。

▲▼108年中秋節連假國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

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▲108年中秋節連假國道交通疏導措施。（圖／高公局提供，下同）

高公局表示，「國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程」持續辦理，中寮隧道北側邊坡及路堤填築施工，工區範圍自378K至381K，南、北雙向各僅能提供2車道通行，且受限於工區道路線形，南下速限將降為50公里，北上速限將降為40公里。由於車道數縮減且速限降低，中秋連假尖峰時段，中寮隧道工區路段容易發生壅塞。

▲▼南向行車替代路線。（圖／高公局提供）

▲南下行車替代路線。

▲▼北向行車替代路線。（圖／高公局提供）

▲北上行車替代路線。

高公局說，因應中秋連假，該路段已加強工區整備及租用拖吊車待命防制事故發生外，特別規劃南、北向行車替代路線，建議用路人多加利用以避開壅塞。當接近工區路段時，應依現場標誌標線指示減速行駛，並留意資訊可變標誌（電子看板）之訊息，保持適當行車間距，以維自身及他人的安全。

另外，為分散車流並抑制短途旅次，本次中秋連假實施高乘載管制、匝道封閉、差別費率、暫停收費、精進式匝道儀控、開放路肩等疏導措施。高公局提醒，開車出門前請先查詢地圖，並利用高速公路1968App查詢路況，妥善規劃行車路線，避開壅塞路段及時段，做個聰明的用路人。

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