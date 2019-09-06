　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

是垃圾還是藝術品？他的創作曾讓打掃阿姨困擾　台北當代館展出

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」。（圖／記者林育綾攝）
▲台灣藝術家倪祥的作品風格奇特，此次當代館大膽採用他的創作《郎咧！》（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣藝術家倪祥的作品風格相當奇特，據悉當初他在求學時，常常讓打掃阿姨很困擾，分不清「到底是回收垃圾還是創作？」也很少美術館敢採用。不過今年台北當代藝術館的街區藝術計劃「街大歡囍」邁入第8年，邀請9組藝術家創作，其中便有他的作品《郎咧！》，以突兀的「蜂窩」和「攤車」來反映許多人視而不見的荒謬。

▲▼「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」。（圖／記者林育綾攝）
▲倪祥在當代館正門打造了一個「蜂窩」。

2019年「街大歡囍」街區藝術計劃，主題為「呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」，深入當代館戶外及周遭街區的咖啡廳、理髮廳、傳統市場、工地圍籬等場所，邀請9組藝術家進行創作，由劉星佑、許翼翔2位「引路人」策展。

請繼續往下閱讀...

▲▼「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」。（圖／記者林育綾攝）
▲建成國中師生與當代館，進行館校合作創作計畫。（圖／記者林育綾攝）

包括附近的建成國中，已經和當代館進行館校計畫長達10年，今年由藝術家成若涵和9年級學生們，共同以紙雕打造「愛情森林」，引領學生們認識愛情的4個階段「萌芽、熱戀、苦澀與心痛」不同模樣。這座紙雕愛情森林位在當代館門口，到了每天夜間還會點燈，估計將成為最新打卡熱點！

▲▼「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」。（圖／台北當代藝術館提供）
▲藝術家成若涵和建成國中9年級學生們，以紙雕打造「愛情森林」。（圖／台北當代藝術館提供）

其中9組藝術家中的倪祥，畢業於國立台南藝術大學造形藝術研究所碩士，他的作品風格相當奇特，策展人劉星佑介紹，據悉倪祥的創作讓以前學校打掃阿姨相當困擾，分不清到底是作品還是垃圾，也因此他的創作備受討論。

▲▼「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」。（圖／記者林育綾攝）
▲「蜂窩」反映出人類在自以為的文明社會不接受「野生」。（圖／記者林育綾攝）

倪祥此次的創作之一，是位於當代館正門的一處「蜂窩」，通常人們若發現自家建築物有蜂窩，都會打電話請人來處理、拆除掉，反映出人類在「文明社會裡」追求完美、不接受「野生」，卻允許冷氣外露、鐵窗、招牌叢生之類的荒謬。

▲▼「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」。（圖／記者林育綾攝）
▲《郎咧！》則是一個被帆布包起來的攤車，外面貼上「昨日公休」、「明日公休」。（圖／記者林育綾攝）

而《郎咧！》則是一個被帆布包起來的攤車，外面貼上「明日公休」和各種留言紙條，寫著「老闆，我很想念你的大腸包小腸啦！」「老闆，快快歸來！」「親愛的老闆伯伯，俊傑想你！」甚至還放一雙藍白拖、花圈、花束，營造人間蒸發的情境，充滿各種想像。

▲▼「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼各種留言紙條寫著「老闆，我很想念你的大腸包小腸啦！」等等。

▲▼「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」。（圖／記者林育綾攝）

劉星佑說，倪祥的作品擅長將政治語言包裝得很庶民，觀看他的創作時，重點不在於精不精緻，而是讓人更有感於平常人們「視而不見」的事物。他的作品很少美術館敢採用，如今在當代館大膽地展現。

▲▼「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」。（圖／台北當代藝術館提供）

▲▼倪祥的作品很少美術館敢採用，如今在當代館大膽地展現。（圖／台北當代藝術館提供）

▲▼「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」。（圖／台北當代藝術館提供）

倪祥在作品介紹中提到，都市化的社會結構，讓人與人之間因為疏離，而更需要用「責任」來為彼此「負責」。而蜂窩與攤車，分別是建物與城市的夾縫。製造出這2個隱喻，讓當代館因「蜂窩」成為「秩序和理性」的代理者。

而「攤車」讓城市的秩序與理性，從欲求變成要求與自律。換言之，都市裡的「野生」凸顯了現代社會結構，在面對現實的個體生命時，無法抹除的荒謬、無用與真實。「郎咧」所吆喝的，是偷閒鬆一下的老闆，或是作為「多元」基礎的人性？留給觀者思考。

▲▼「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」。（圖／台北當代藝術館提供）
▲當代館周遭有11個彩球盆栽，是藝術家李勇達帶來的作品《十一個好盆友》。（圖／台北當代藝術館提供）

此外在當代館周遭，也有李勇達帶來的作品《十一個好盆友》，他以台灣街坊鄰居常用「盆栽」來佔路的現象進行創作，提到「有些盆栽的植物已經枯萎死掉了，卻還在幫主人默默地佔路。」

▲▼「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」。（圖／台北當代藝術館提供）
▲每個彩球裡都藏有一個和當代館周遭有關的故事。（圖／台北當代藝術館提供）

他將11個盆栽裝上綠色的彩球，裡頭藏有11個和當代藝術館周遭有關的故事，例如建成國中同學的故事，還有一個失戀的故事、附近一名落魄男子的故事、掃地清潔阿姨的故事⋯等，還用「占卜」的方式讓參觀的路人抽出一句話，代表當天與自己最有關的話，讓觀眾看故事的同時還能有占卜的樂趣。

▲▼「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」。（圖／台北當代藝術館提供）
▲因為「顏色不一樣」遭到排擠的黃色彩球盆栽。（圖／台北當代藝術館提供）

特別的是，李勇達還在當代館內做了一個黃色彩球盆栽，他說「不過這個盆栽不屬於《十一個好盆友》，因為它的顏色不一樣，被排擠了，這也很符合我們的人類社會，常因為顏色不同而被排擠。」

邁入第8年的街大歡囍，主題為「呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」，探討當代館在過去8年來藉由藝術展演活動，持續地深入與接觸周邊商家和公私立單位，建立彼此的互動關係，見證中山站與雙連站周邊逐漸發展為台北市文創新據點，也凸顯傳統街區仕紳化的趨勢。

▲▼「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」。（圖／台北當代藝術館提供）
▲「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」裝置藝術遍及當代館州遭到雙連站。（圖／台北當代藝術館提供）

2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單

▲▼「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」。（圖／台北當代藝術館提供）

展期：2019/9/7~11/3
地點：台北當代藝術館周邊街區及合作空間
網頁：https://www.mocataipei.org.tw/tw

街區藝術參展藝術家：何安妘x頑皮妮妮、吳修銘、李勇達、倪祥、許家禎、彭奕軒、
劉紀汎x劉紀彤、諾米、羅婉云

館校合作計畫
建成國中九年級全體學生
藝術家：成若涵
指導老師：陳敬惠、張巧明、黃慧菁

系列活動（以下活動請事先至當代館官網報名及查詢）
【講座】09/07(六) 14:00-16:00｜藝術抓漏到你家，誰的藝術誰過節？
引路人｜劉星佑、許翼翔
與談人｜林怡華／山冶計畫創辦人
蔡明君／東海大學美術系專任助理教授、當代藝術策展人

【導覽】09/29(日) 14:30-16:00｜穿街走巷 • 換氣漫遊
引路人｜劉星佑、許翼翔

【工作坊】10/26(六) 14:00-16:00｜聆聽環境─景觀色譜工作坊
藝術家｜吳修銘
費　用｜100元
辦 法｜須事先報名

ET快訊
日學者PO文打臉韓國瑜「等25分鐘」　萬名網友洗版道歉：很對
「等25分鐘」惹怒日學者！韓國瑜晚間回應了
前陸戰隊男吸膠「頭殼壞去」　勒死70歲嬤「性侵屍體」下場超慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

是垃圾還是藝術品？他的創作曾讓打掃阿姨困擾　台北當代館展出

山竹「未鉛封、證明書沒貨櫃碼」　防檢局以未依規定為由擋500民眾白＋1

提升國際影響力　成大護理系30週年慶成立「亞太護理教育聯盟」

秋節外出避開國3！中寮隧道速限40KM　北上、南下替代道路看這裡

募資不到1天破300萬達標！銅鑼灣書店台灣重啟「為自由靈魂而開」

有線電視爆新斷訊風暴！74萬戶10月看不到三立、壹電視

懷孕日記！老婆一翻「像顆便便飄盪」秒暈　隊友歪樓全紀錄...網鼻酸中笑炸

美媽秀女兒「米其林附幼」餐點！超水準擺盤網暴動流口水　洩老師隱藏技能

桃園農田水利會慶百週年　釣魚好手齊聚前八名「釣200斤以上」

善耕365／大手牽小手一起唱　東港海事與永昌國小激盪世界名曲

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

是垃圾還是藝術品？他的創作曾讓打掃阿姨困擾　台北當代館展出

山竹「未鉛封、證明書沒貨櫃碼」　防檢局以未依規定為由擋500民眾白＋1

提升國際影響力　成大護理系30週年慶成立「亞太護理教育聯盟」

秋節外出避開國3！中寮隧道速限40KM　北上、南下替代道路看這裡

募資不到1天破300萬達標！銅鑼灣書店台灣重啟「為自由靈魂而開」

有線電視爆新斷訊風暴！74萬戶10月看不到三立、壹電視

懷孕日記！老婆一翻「像顆便便飄盪」秒暈　隊友歪樓全紀錄...網鼻酸中笑炸

美媽秀女兒「米其林附幼」餐點！超水準擺盤網暴動流口水　洩老師隱藏技能

桃園農田水利會慶百週年　釣魚好手齊聚前八名「釣200斤以上」

善耕365／大手牽小手一起唱　東港海事與永昌國小激盪世界名曲

沈玉琳翻出高市府新女神「地表最辣照」　白喬茵羞紅：喔！好吵喔　　

不斷更新／班華德演出3上3下　4局結束桃猿3：0富邦

華為發布FreeBuds 3無線耳機　外媒：安卓手機的降噪版AirPods

台北公開賽／2015世青後再對決　渡邊航貴復仇呂家弘

中職／蹲捕場數增加　廖健富：解讀比賽能力有進步

奶茶妹妹曬校門口照：拿到offer沒去！　網一查校名驚呆「領袖搖籃」

8月物價指數年增0.43%　菜價漲14.5%最多、蛋價跌8.1%最有感！

中職／曾在二軍都無法先發　岳東華穩定輸出重拾自信

鄰居夫妻「半夜吵架摔玻璃」　隔2日送禮賠罪...她卻拒收！真相笑炸

美國大學生去年「呼麻」率43%　創35年來最高峰

生活熱門新聞

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」..

發票中4千卻掰了！網見證悲催時..

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關..

颱風「法西」生成！路徑公布....

菜錢1萬5！老媽天天「6道菜兩..

中班弟模型屋作業！叔叔1hr神..

好市多中和店將實施新政策　網推..

1車佔2位mini 神阻擋　T..

首批泰國山竹6日下午2點抵台「..

月子中心1晚6500！妻堅持貸..

她託友代購3、5條痘痘藥　買完..

闖平交道噴飛！台鐵吉安=花蓮影..

辦健身房7個月0改變！辣妹1句..

颱風法西生成！最新路徑出爐

更多熱門

相關新聞

啤酒瑜珈、最有氣質市集週末登場

「台北當代藝術館」成立至今邁入18年了！為慶祝重要的「成年禮」時刻，當代館舉行夏季大型週末盛宴「Live a Life — MOCA生活風格派對」，號稱「最有氣質市集」邀請多種風格品牌，更引進風靡歐美的「啤酒瑜珈」，首創在美術館裡做瑜珈，還打造戶外花園。活動8/31至9/1日為期2天，融合藝術、品牌、市集、手作、香氛、音樂、美食、瑜珈及街區等元素在當代館舉行。

消防員藝術館防災演練　護文化資產

快失傳！她70歲投身纏花工藝20年

捷運5分鐘！圓山兒童樂園再開放

北投「阿信的告白巷」打造彩繪牆

關鍵字：

台北當代藝術館街大歡囍台北旅遊藝術展藝文展覽藝文活動建成國中倪祥

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：早上才通知換地點

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

外送員拒送上樓　她傻眼：2個月來第一次碰到

又遲到？韓國瑜急澄清：我等日本人25分鐘

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面