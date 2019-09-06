是垃圾還是藝術品？他的創作曾讓打掃阿姨困擾　台北當代館展出



▲台灣藝術家倪祥的作品風格奇特，此次當代館大膽採用他的創作《郎咧！》（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣藝術家倪祥的作品風格相當奇特，據悉當初他在求學時，常常讓打掃阿姨很困擾，分不清「到底是回收垃圾還是創作？」也很少美術館敢採用。不過今年台北當代藝術館的街區藝術計劃「街大歡囍」邁入第8年，邀請9組藝術家創作，其中便有他的作品《郎咧！》，以突兀的「蜂窩」和「攤車」來反映許多人視而不見的荒謬。



▲倪祥在當代館正門打造了一個「蜂窩」。

2019年「街大歡囍」街區藝術計劃，主題為「呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」，深入當代館戶外及周遭街區的咖啡廳、理髮廳、傳統市場、工地圍籬等場所，邀請9組藝術家進行創作，由劉星佑、許翼翔2位「引路人」策展。

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▲建成國中師生與當代館，進行館校合作創作計畫。（圖／記者林育綾攝）

包括附近的建成國中，已經和當代館進行館校計畫長達10年，今年由藝術家成若涵和9年級學生們，共同以紙雕打造「愛情森林」，引領學生們認識愛情的4個階段「萌芽、熱戀、苦澀與心痛」不同模樣。這座紙雕愛情森林位在當代館門口，到了每天夜間還會點燈，估計將成為最新打卡熱點！



▲藝術家成若涵和建成國中9年級學生們，以紙雕打造「愛情森林」。（圖／台北當代藝術館提供）

其中9組藝術家中的倪祥，畢業於國立台南藝術大學造形藝術研究所碩士，他的作品風格相當奇特，策展人劉星佑介紹，據悉倪祥的創作讓以前學校打掃阿姨相當困擾，分不清到底是作品還是垃圾，也因此他的創作備受討論。



▲「蜂窩」反映出人類在自以為的文明社會不接受「野生」。（圖／記者林育綾攝）



倪祥此次的創作之一，是位於當代館正門的一處「蜂窩」，通常人們若發現自家建築物有蜂窩，都會打電話請人來處理、拆除掉，反映出人類在「文明社會裡」追求完美、不接受「野生」，卻允許冷氣外露、鐵窗、招牌叢生之類的荒謬。



▲《郎咧！》則是一個被帆布包起來的攤車，外面貼上「昨日公休」、「明日公休」。（圖／記者林育綾攝）

而《郎咧！》則是一個被帆布包起來的攤車，外面貼上「明日公休」和各種留言紙條，寫著「老闆，我很想念你的大腸包小腸啦！」「老闆，快快歸來！」「親愛的老闆伯伯，俊傑想你！」甚至還放一雙藍白拖、花圈、花束，營造人間蒸發的情境，充滿各種想像。

▲▼各種留言紙條寫著「老闆，我很想念你的大腸包小腸啦！」等等。

劉星佑說，倪祥的作品擅長將政治語言包裝得很庶民，觀看他的創作時，重點不在於精不精緻，而是讓人更有感於平常人們「視而不見」的事物。他的作品很少美術館敢採用，如今在當代館大膽地展現。

▲▼倪祥的作品很少美術館敢採用，如今在當代館大膽地展現。（圖／台北當代藝術館提供）

倪祥在作品介紹中提到，都市化的社會結構，讓人與人之間因為疏離，而更需要用「責任」來為彼此「負責」。而蜂窩與攤車，分別是建物與城市的夾縫。製造出這2個隱喻，讓當代館因「蜂窩」成為「秩序和理性」的代理者。

而「攤車」讓城市的秩序與理性，從欲求變成要求與自律。換言之，都市裡的「野生」凸顯了現代社會結構，在面對現實的個體生命時，無法抹除的荒謬、無用與真實。「郎咧」所吆喝的，是偷閒鬆一下的老闆，或是作為「多元」基礎的人性？留給觀者思考。



▲當代館周遭有11個彩球盆栽，是藝術家李勇達帶來的作品《十一個好盆友》。（圖／台北當代藝術館提供）



此外在當代館周遭，也有李勇達帶來的作品《十一個好盆友》，他以台灣街坊鄰居常用「盆栽」來佔路的現象進行創作，提到「有些盆栽的植物已經枯萎死掉了，卻還在幫主人默默地佔路。」



▲每個彩球裡都藏有一個和當代館周遭有關的故事。（圖／台北當代藝術館提供）

他將11個盆栽裝上綠色的彩球，裡頭藏有11個和當代藝術館周遭有關的故事，例如建成國中同學的故事，還有一個失戀的故事、附近一名落魄男子的故事、掃地清潔阿姨的故事⋯等，還用「占卜」的方式讓參觀的路人抽出一句話，代表當天與自己最有關的話，讓觀眾看故事的同時還能有占卜的樂趣。



▲因為「顏色不一樣」遭到排擠的黃色彩球盆栽。（圖／台北當代藝術館提供）



特別的是，李勇達還在當代館內做了一個黃色彩球盆栽，他說「不過這個盆栽不屬於《十一個好盆友》，因為它的顏色不一樣，被排擠了，這也很符合我們的人類社會，常因為顏色不同而被排擠。」

邁入第8年的街大歡囍，主題為「呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」，探討當代館在過去8年來藉由藝術展演活動，持續地深入與接觸周邊商家和公私立單位，建立彼此的互動關係，見證中山站與雙連站周邊逐漸發展為台北市文創新據點，也凸顯傳統街區仕紳化的趨勢。



▲「2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」裝置藝術遍及當代館州遭到雙連站。（圖／台北當代藝術館提供）

2019街大歡囍—呼吸容易換氣難，質感生活多簡單

展期：2019/9/7~11/3

地點：台北當代藝術館周邊街區及合作空間

網頁：https://www.mocataipei.org.tw/tw

街區藝術參展藝術家：何安妘x頑皮妮妮、吳修銘、李勇達、倪祥、許家禎、彭奕軒、

劉紀汎x劉紀彤、諾米、羅婉云



館校合作計畫

建成國中九年級全體學生

藝術家：成若涵

指導老師：陳敬惠、張巧明、黃慧菁

系列活動（以下活動請事先至當代館官網報名及查詢）

【講座】09/07(六) 14:00-16:00｜藝術抓漏到你家，誰的藝術誰過節？

引路人｜劉星佑、許翼翔

與談人｜林怡華／山冶計畫創辦人

蔡明君／東海大學美術系專任助理教授、當代藝術策展人



【導覽】09/29(日) 14:30-16:00｜穿街走巷 • 換氣漫遊

引路人｜劉星佑、許翼翔



【工作坊】10/26(六) 14:00-16:00｜聆聽環境─景觀色譜工作坊

藝術家｜吳修銘

費 用｜100元

辦 法｜須事先報名