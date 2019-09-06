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得不償失！利用保單節稅漏報基本稅額　遭處分逾百萬元罰鍰

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▲保險，計算，保單，保障，賠償，保險金，財富，理財，財務。（圖／pixabay）

▲國稅局提醒，如果人壽保險與年金保險給付的要保人與受益人非同一人的話，死亡給付超過3330萬元，要計入基本稅額繳交所得稅。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

想要保單節稅的民眾要注意了！財政部台北國稅局表示，有納稅義務人所購買的保單，要保人購買的人壽保險以及年金保險，但是要保人和受益人並非同一人，沒有申報基本所得額，除了補稅293萬元外，還處分117萬元罰鍰，共計410萬元。

台北國稅局表示，納稅義務人辦理綜合所得稅結算申報，如果同一申報戶內有所得基本稅額條例中規定，受益人與要保人非同一人，應計入個人基本所得額中申報，以免受罰。

請繼續往下閱讀...

國稅局表示，計算個人基本所得稅額，應該將同一申報戶依所得稅法的規定計算綜合所得的淨額，加計前述所說的保險給付計入基本所得稅額的基本所得稅額，包含一，非中華民國來源所得及香港、澳門地區的來源所得；二，私募基金受益憑證的交易所得；三，非現金捐贈金額。依所得基本稅額條例規定，個人基本稅額計算是依基本所得額扣除670萬元後按20%計算的金額。

國稅局舉例，甲君辦理105年度綜合所得稅結算申報時，未依所得基本稅額條例規定計算及申報基本所得額，惟其當年度受領要保人非其本人，也就是受益人與要保人非屬同一人的死亡給付人壽保險給付計5,400萬元，經該局查得且減除免予計入的死亡給付3,330萬元。

發現甲君漏報應稅保險給付計2,070萬元，併計其綜合所得淨額200萬元後，計算甲君基本所得額為2,270萬元，於減除670萬元扣除額後，按20%計算核定其基本稅額是320萬元〔（5,400萬元－3,330萬元＋200萬元－670萬元）×20%〕，除補徵稅額293萬元外，並依所得基本稅額條例規定，處117萬餘元罰鍰。

國稅局呼籲，納稅義務人辦理綜合所得稅結算申報時，應注意申報年度是否有受領上述應計入個人基本所得額的保險給付，如有漏未申報之情形，應儘速於稽徵機關調查前辦理補報及補繳稅款，以免遭補稅處罰。

▼利用保單節稅漏報基本稅額案例算式。（圖／台北國稅局提供）

▲▼利用保單節稅漏報基本稅額案例算式。（圖／台北國稅局提供）

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