商業周刊／54歲石化廠做保鮮袋！　台聚1,000天攻進好市多實錄

文／侯良儒

幾乎難以再建新廠的台灣石化業，難道只剩「出走」與「坐以待斃」兩途嗎？

霸王級寒流成起點……

從為農民做事想產品

成立54年的台聚集團，選擇的是：讓一群平均年齡30歲、化工人與農業人「混搭」的10人團隊，利用本身是原料生產者的利基，往下游發展B2C（消費者市場）產品。3年來，他們開發可讓蔬菜冰7天不壞的保鮮袋，不僅打進全台1,500多家通路，還成為好市多第一個在台灣採購的保鮮袋供應商。

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故事，要從2016年的霸王級寒流說起。

這場連台北市都飄雪的寒流，造成全台逾7億5千萬元農產損失。當週台聚集團的高階主管會議上，集團大家長吳亦圭提到：「我們能不能為農民做些什麼？」他眼神掃向集團的塑膠製品事業—順昶副董事長吳東陽，「好，我去研究。」吳東陽說。

念化工的吳東陽是農業門外漢，不過，他曾任台灣3M董事長，習慣由外而內看商機，決定直接與農民接觸。一次，他們聽到旗山蕉農說，由於香蕉極易長斑，一採收就要與時間賽跑，否則出貨稍有延遲，價格將如滑梯般下跌。這讓吳東陽靈機一動，找到切入點。

回台北後，順昶展開市場調查，發現「保鮮」問題不僅困擾農民，連消費者也不知所措；甚至，有超過3/4的人，並不知道蔬菜是不能跟水果放一起保存，因為，水果揮發的荷爾蒙「乙烯」，會觸發對乙烯敏感的蔬菜早熟。

聯合國糧食及農業組織更統計，全球每年有30％、約13億噸的糧食，完全沒食用就被丟棄，「這是個商機，因從採收端、通路端到消費者端，都有改善空間。」吳東陽表示。

同時，雖保鮮膜存在台灣市場多年，但主要用於隔絕空氣、蚊蠅與灰塵，功能上也僅強調耐熱，「而不是主打蔬果『鮮度的延長』。」國內保鮮膜霸者、台塑集團的一位主管分析。

確定以「保鮮」為市場痛點後，順昶的化學工程師們，在2016年底開發出第一代保鮮袋，但同一個袋子，放某種作物能保鮮5天，換另一種竟只剩一半，且無論怎麼調整材料配方，改善都不顯著。

隔年1月，順昶迎來第一位農學背景的成員，大夥疑惑才逐漸解開。有別於化工人多從「材料端」思考，80年次、中興大學園藝所畢業的邱俊源，帶來「作物端」思維。如影響作物鮮度因素，不只老化激素，包括濕度、抗菌度、透氣度都是變數，但順昶的初代產品，僅考慮老化激素一個點。

花了10個月，將上述變數都納入配方後，順昶終於完成台灣第一款專攻蔬果保鮮的「鎖鮮袋」。2017年底，這個披上自有品牌「USii」的產品，上架生機食品通路聖德科斯，不久家樂福、惠康也跟進採購。

如今，順昶的鎖鮮袋已在1,500多家超市銷售。上架過程中，帶來最大挫折的，就是台灣量販之王好市多。

想上架好市多……

被評不及格，修改砸千萬

去年12月，好市多進廠稽核，當時順昶上下信心滿滿，畢竟已挺過多次日本客戶的檢視；然而稽核結束、收到報告時，「覺得不可置信，竟然有20幾項不及格！」吳東陽說。

翻開報告內頁，包括作業員洗手的頻率、穿脫衣服是否有固定的點、捕蚊器的數量，甚至燈具是否有燈罩，都是被稽查的項目。而且，順昶估算，如果全部依好市多的要求修改，至少得花1千萬元。

吳東陽硬著頭皮向吳亦圭報告稽核結果，順道觀察老闆反應。想不到，吳亦圭卻告訴他，「他們越嚴格、我越喜歡，這是在提升我們的競爭力，你就想辦法做到。」

於是，砸下千萬元、花了1個多月逐項調整。今年2月初，第二次稽核過關，順昶成為好市多的保鮮袋產品，第一個台灣供應商。

目前鎖鮮袋的開發團隊共10人，其中農業、化工背景各有4人。這幾乎是台聚集團半世紀以來，第一次對外招募農業人才，在專業知識差異甚大的情況下，也歷經一段磨合期。

如一次產品開發會議，化工人因為把農作物「一視同仁」，不明白為何香蕉的保鮮極重透氣，但菌菇卻完全不能透氣，而與農業人雞同鴨講。此後一年，吳東陽讓兩群人互幫對方上課，解開溝通障礙。

開發出針對家庭用、B2C的鎖鮮袋後，順昶團隊正透過各地產銷班，供應給農民採收用的保鮮袋；下個目標，將瞄準通路商的保鮮需求，「因為台灣每年有9％的蔬果，是在通路端被丟棄。」吳東陽說。

不過，保鮮袋市場打開後，石化龍頭台塑集團也將切入，在第4季推出產品。領跑的台聚面對重量級追兵，挑戰仍然不小。

【小檔案】

順昶

成立：1986年

董事長：吳亦圭

副董事長：吳東陽

主要產品：PE製品，如衛生、包裝、原模等材料、B2C產品

成績單：2018年營收10.5億元、淨利7,631萬元、EPS約0.5元

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1660期。

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