台塑四寶8月業績通通下滑　但董座看好Q4業績可望優於Q3

▲台塑四寶董座由左至右分別為台塑董事長林建男、南亞董事長吳嘉昭、台化副董事長洪福源、台塑化總經理曹明。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

受到中美貿易戰、人民幣大貶影響，台塑企業4大公司8月營收通通下滑，月減率大約落在3.2％～6.3％之間，累計台塑四寶的8月份合併營收為1201億9800萬元，與上個月相比，減少5.1%。不過，展望第四季，台塑四寶董座預估Q4應會優於Q3。

台塑董事長林建男指出，8月合併營業額169億4993萬元，月減率為3.2%，主要是因為麥寮麥寮HDPE、EVA、LLDPE廠安排定檢、產銷量減少，使得8月PE銷售量比7月少2.7萬噸。而林園PP廠在7月安排歲修，8月恢復正常生產，因此2019年8月PP銷售量較上月增0.9萬噸，增加營業額3.4億元。Q4預估石化產業將「旺季不旺」，預計台塑Q3開工率落在87%，但Q4因歲修告一段落，故開工率將回升到93%。

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南亞董事長吳嘉昭表示，8月營收237億8200萬元，月減率3.2%，減少原因為電子材料產品營業額減3.1億元、化工產品營業額減2億9千萬元、聚酯產品營業額減1.3億元；塑膠產品、工程及配電盤營業額持平。至於Q4展望，南亞預估和Q3持平。

台化副董事長洪福源說，8月營收259.85億元、月減率5.4%，主要是9月安排ARO-2 廠定檢，ARO-3廠200區尚未復工、PX合約銷售暫停供應及萃餘油回售塑化減少，合計影響 12.9 億元。另外PA、ABS、PIA低價帶動客戶回補庫存，增加3億7千萬元；SM增加外銷1億1千萬元。就台化來說，Q3營收相較Q2低、但預期Q4優於Q3。

最後，台塑化總經理曹明表示，8月營收為534億8千1百萬元、月減率6.3%，8月烯烴廠平均產能利用率78%，比7月平均產能利用率98%為低，主要是因為烯烴二廠自8月13日起實施定檢所致，合計8月烯烴產品總銷量54萬噸，較7月減少11.9萬噸。

另外曹明指出，煉油事業營業額比7月減少3.5%，8月原油平均煉製量為52萬桶/日，比7月49.5萬桶/日，日增2.5萬桶，但受船期因素影響，8月部分外銷產品將延遲至9月出貨；合計8月煉油產品銷售量1708萬桶，反較7月減售37.7萬桶。售價方面，8月杜拜原油價格每桶比7月下跌4.2美元，連帶影響8月油品平均每桶售價比7月少2美元。

最後曹明說，只要定檢完成，台塑化會採取全產能開出，Q4在歲修都告一段落的情況下，營收會相較Q3好，「煉油、石化的價差Q4都不至於悲觀」。