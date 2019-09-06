宏達電1-8月累計營收69.3億元、年減六成　歷史次低　

▲HTC董事長暨執行長王雪紅。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

宏達電（2498）今（6）日公布8月營收為7.3億元，雖然月增66%，但仍處於低檔水準，年減47.11%；1至8月份累計自結合併營業收入為69.3億元，較去年同期減少62.26%，為歷史次低紀錄。

宏達電第2季營業收入為28.1億元，單季營業淨損為24.9億元，是連續第五個季度虧損，累計上半年，宏達電每股虧損5.69元。

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宏達電近年持續耕耘VIVE虛擬實境，推出全球第一個VR內容無限訂閱服務VIVEPORT Infinity，今年4月上線；針對企業用戶，宏達電也推出頂級企業VR解決方案，HTC垂直整合VR多個應用市場，提供企業客戶最完整的企業應用內容，另外，宏達電也預告即將推出，VIVE COSMOS，VIVE COSMOS將可以提升VR硬體使用的方便性，將於下半年問市。

針對5G，宏達電第2季也開始出貨HTC 5G Hub，HTC 5G Hub已經在北美Sprint上市，英國最大的電信業者EE也在6月推出HTC 5G Hub，同時宣布在英國十個城市開通了5G的服務，瑞士主要電信業者Sunrise亦於6月推出HTC 5G Hub。

手機方面，宏達電中階產品HTC U19e與HTC Desire 19+也於重點市場陸續上市。