進口車熱賣衝擊國產汽車！　主計總處：國產車內銷連四年下滑...進口車搶下逾4成市佔

記者余弦妙／台北報導

進口汽車熱賣，本土汽車銷量持續下滑！主計總處昨（5）日公布國內外汽車銷量最新統計，依據經濟部工業生產統計，去(107)年國內生產汽車 25萬8千輛，較106年減12.4％，是連續4年減少；直接外銷量僅剩2萬4千輛，年減四成，若從民國103年相比，減幅竟高達7成5。

再檢視今年上半年，國內生產汽車外銷1萬1千輛，較去年同期續減25.3%；內銷12.1萬輛，也比去年同期下滑14.4％。

主計總處指出，國內生產汽車銷量連續4年減少，其中除了內銷市場市占率節節下滑外，外銷市場也因國際大廠在西亞擴廠，市場競爭加劇，外銷空間受限，導致直接外銷量從103年的9萬5千輛高點逐步銳減，降至去年的2萬4千輛，年減達4成，累計近5年減幅達7成5。

主計處總表示，以國內汽車市場觀察，隨100年起，開放小汽車自由進口及進口車低價化影響，我國汽車進口量快速成長，民國107年增至20萬7千輛，較106年增11.5％，與99年的7萬7千輛相較，平均年增13.2％，影響所及，進口車市占率也由22.9％升至 46.5％。

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另外，今年上半年進口車 9萬6 千輛，較去年同期減 0.7萬輛或 6.5％，市占率為 48.1％。進口來源國中，以自日本進口占48.2％最高，德國占 20.0％次之，美國占 7.4％居第三。

▼主計總處公布最新國內外汽車銷量統計。（圖／主計處提供）