台股穩守紅盤...收盤上漲23點　三大法人合計買超81.26億元

▲ 台股今收盤上漲23點。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（6）日開盤後一度漲逾10,800點，隨後大多維持在10,780點附近上下震盪，終場收在10,780點、上漲23點、漲幅0.22%，成交量1,301.82億元。三大法人合計買超81.26億元，其中自營商賣超12.57億元、投信買超1.19億元、外資及陸資買超92.64億元。

股王大立光（3008）今天早盤開高並一度上漲逾2%，卻在盤中翻黑下跌並跌破4000元，收盤收在3980元、下跌1.24%。台積電（2330）則維持在平盤上震盪，終場收在263.5元、上漲0.19%；鴻海（2317）收在75元，上漲0.13%。

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在類股表現部分，水泥、橡膠、貿易百貨等類股已維持三日漲勢，電機電子、金融等亦收紅，而前幾日漲多的半導體類股今則漲勢較緩。半導體類股包含威盛（2388）、矽統（2363）漲逾4%，聯發科（2454）、瑞昱（2379）、京元電子（2449）、南茂（8150）、華邦電（2344）、旺宏（2337）等個股漲逾1%；矽格（6257）、立積（4968）、統懋（2434）等則表現疲軟，下跌逾5%。

金融類股中，國泰金（2882）0.74%、富邦金（2881）漲0.11%、上海商銀（5876）今日上漲3.9%，其他如元大金（2885）、永豐金（2890）漲超過1%，台新金（2887）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）等也都收紅；表現較弱個股則有開發金（2883）、安泰銀（2849）、台企銀（2834）等。