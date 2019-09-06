台中打卡景點再+1！工業風展覽與藍曬圖走廊　殺光手機記憶體

▲ 川流電湧-2019台電文資特展。（圖／台電提供，下同）

記者李瑞瑾／綜合報導

網美文青看過來，超好拍的工業風展覽來了！「川流電湧-2019台電文資特展」今（6）日於台中文資園區開展，以點亮台灣發展的百年水力發電為主題，現場9大展區共展出逾100件來自全國各地水力電廠的發電物件、建築藍曬圖等珍貴文史資料，其中更有百歲工業文物首度展出。

台電表示，水力發電是台灣發展的源頭，因此將近年投入清查的豐富文資化為展覽，為文資保存盡一份力。台中展場也限量販售量身打造新包裝的台電冰棒，台電更仿造水力電廠壓力鋼管做成溜滑梯，還有超Q迷你鐵塔小朋友攀爬體驗，讓看展也能好吃、好看又好玩。

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此次展覽結合在地策展團隊嶺東科技大學文創產研中心，以點亮台灣發展的水力發電為主題，9大展區呈現百年水力發電史，現場展出逾100件珍貴發電物件，包含高齡108歲的量測水壓儀器-壓力計，以及直徑達2公尺、扮演水力發電心臟的水輪機動輪設備，還有高齡97歲，今年才剛從蘭陽水力電廠退休、用以調節發電機組的調速機等。

另外，展覽還把百年來的水力發電機械設備、建築、檔案文件等珍貴藍曬圖，以原件複製並放大為超壯觀的「藍曬川廊」，很適合網美文青自拍；而台電也特別打造2座仿造水力電廠壓力鋼管的溜滑梯，讓民眾可實際體驗發電歷程，另還有客製化5公尺高、超Q的迷你鐵塔，可讓小朋友全副武裝攀爬體驗，化身一日台電維修人員，看展也能親子同遊。

台電為讓觀展民眾身歷其境，還把過往用來體恤深山電廠員工辛勞而製冰消暑的「台電冰棒」，直接搬到展場，挑選紅豆牛奶、清冰與台中大甲溪電廠獨家限定的五葉松等3大暢銷口味，邀請設計師劉經瑋、葉忠宜、馮宇重新打造台中展場限定販售的超美新包裝，「台電隱藏美食」絕對必吃。而台電也特別製作擬真「電桿牌鑰匙圈」等紀念品，配合FB粉絲專頁活動免費送出，預計再掀一波收藏風潮。

台電說明，台灣電業發展超過百年，早期不像現在有火力、核能、風力、太陽能等多元電力來源，1960年代以前主要仰賴水力發電，從1905年日治時期第一座水力電廠「龜山水力發電所」完工，再到1919開啟的日月潭水力發電工程（現大觀、明潭發電廠）貫通南北電力，成為全國電力心臟，如今全國41座水力電廠與機組每年仍持續發出近80億度電，提供近200萬個家庭用戶年用電量，百年水力發電史就等同台灣發展史。

為能系統性保存歷史文資，台電2016年啟動文資保存計畫、成立文獻史料專責部門，並首度招考文化資產專業人才，經全國動員上百人、清查盤點上千份史料，陸續完成全國各流域水力發電史料清查，繼2017年集結來自13個歷史古蹟建築文資舉辦「築蹟特展」、去年前往松山文創園區舉辦「電力大地」文資特展，今年則首度進駐台中。

台電說明，川流電湧台電文資特展今日起至9月29日於台中文化部文化資產園區藝文展覽館展出，每天有定時導覽，週末還有電廠小旅行、講座可以報名，10月則將移展部分主題至日月潭向山日昇月恆藝廊及國立臺灣歷史博物館，而開放6-12歲小朋友參加的電力小特務-鐵塔攀爬體驗，將於台中展期每週日舉辦、共160個名額，相關報名與整體活動資訊皆可參考活動粉絲專頁及特展官網。