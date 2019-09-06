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家教市場夯！平均時薪400元　建築、設計學類月收可達1.5萬元

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▲▼1111人力銀行觀察到家教市場呈現多元化。（圖／記者余弦妙攝）

▲1111人力銀行觀察到家教市場因新課綱上路呈現多元化。（圖／1111人力銀行提供）

記者余弦妙／台北報導

開學季到來，正是家教需求的高峰，1111人力銀行調查指出，家教平均時薪為400元，是法定基本工資的2.7倍；其中，像是建築、藝術、設計類家教科目因為是專業科別，平均月薪達1.5萬元。

1111人力銀行表示，開學後有五成以上的學生規劃擔任家教。從動機面來看，會想當家教的人，有45%是為了時間可彈性安排，43%為了賺學費及生活費，37%為了賺零用錢，以及25%因為待遇好、時薪高而選擇擔任家教。

請繼續往下閱讀...

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，根據數據資料庫顯示，和去年相比，家教老師的人數大幅增加，從去年同期的2萬3千多筆增加到今年的3萬6千筆，成長50%，看出學生族群有意透過家教來增加收入的人數明顯成長。

1111同時觀察到，今年教育部「108課綱」正式上路，用素養取代考試能力的新導向，家教的科目也越來越多元。

李大華進一步分析，從教學的家教科目中可以看出，多以括數學、英文等升學科目為主流科，但隨著新課綱登場，課程朝向多元發展，未來的教師將更重視引導學生自主學習的能力；但因為新課綱才剛剛上路，對家教教授科目產生的影響還有待觀察。

另外，調查發現，有意從事家教的學生平均的授課時數為每個月33.9小時，平均可以賺進13583元，平均時薪超過400元，足足是150元法定基本工資的2.7倍。

不同學群的家教老師在預計收入上也有高低落差，其中建築、藝術、設計等科目的家教老師預估收入最高，可達到15000元的水準，法政、社會、心理學群則是預估收入最低的學群，預估收入為11125元。

李大華分析，從不同學群的收入來分析，由於建築、藝術、設計類家教有明確的專業科別，擔任家教大多是教授專業科目，不但教材所費不貲，授課的費用也比一般科目更高；而法政、社會、心理學因為科目與國、高中生的考科對應不上，得有專業證照，才能在家教市場才能提高身價。

此外，國、高中生最熱門的家教科目為英語、數學，家長在尋找師資時更偏好選擇就讀外語、數學等相關科系的家教老師，

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