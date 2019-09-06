「目標風險基金」與「目標日期基金」差在哪　基金經理人來解答！

▲ 許多人疑惑目標風險基金與目標日期基金差異，其實兩者各有特點。（圖／取自pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

現在有不少人開始提前準備退休生活，也會透過購買基金方式幫自己累積退休金，而準備退休投資的基金產品中，許多人會困惑「目標風險基金」與「目標日期基金」兩大類型究竟有何不同，看起來也很難選擇，其實只要掌握兩大產品特性，就能輕鬆選出適合自己的產品！

資產管理業者表示，目標風險基金是依照目標風險類型依序為保守、穩健、積極，投資人只須依照自己的風險屬性和需求來選擇投資風格相對應的基金，便可透過由專業投資團隊所建立的投資組合，適合投資人依照個人的風險屬性來投資。

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但目標日期基金（或人生周期基金），則是依照距離退休時間的長短來進行資產配置的調整，富蘭克林華美目標2037組合基金經理人邱良弼表示，目標日期基金具「生命周期資產配置規畫（Glide Path）」設計，在距退休年齡還久時，提高風險比重以追求資產成長；步入中年後，則採穩健中性策略，逐步減少風險資產比重；到了快要退休的階段，由於不適合於退休前夕孤注一擲，因此持續增加保守資產。

目標日期基金可以一次解決過度保守、投資選項太多，以及個人缺乏調整資產配置意願等考驗。投資人若需要一檔可自動導航調配資產配置的退休準備基金，目標日期基金較能滿足此需求。

富蘭克林華美投信建議，退休資產投入兼顧成長性且重視風險控管的目標日期基金，可主動避開評價高估與波動度較高的市場，專注於布局低波動、具長期增值潛力之標的，及早開始善用時間複利累積，就更有機會在退休年齡到達前，藉由適當投資策略補足退休金缺口，實現理想退休目標。