勞動部：長榮空服罷工合法　勞資雙方盡早達成協議

▲桃園市空服員職業工會到勞動部表達訴求，勞動部勞動關係司科長金世平（左2）出面接下陳情書。（圖／記者余弦妙攝）



記者余弦妙／台北報導

桃園市空服員職業工會今（6）日到勞動部陳情，希望勞動部長許銘春能主持第四次協商，給資方壓力。對此，勞動部回應，工會行使罷工行為完全符合規定，且勞動部也希望長榮航空要盡最大的努力與善意，與工會持續協商，讓勞資雙方能盡早達成共識。

勞動部表示，依勞資爭議處理法規定，工會非經調解不成立及會員以直接無記名投票且經全體過半數同意，不得宣告罷工。空職工會在6月20日行使罷工行為，符合勞資爭議處理法上開相關規定。另外，罷工權為勞動三權之一，勞工及工會於在行使爭議權時，雇主不得對参加及支持爭議行為的員工有不利對待，也不得有影響、妨礙工會組織、活動的行為，否則就是違反工會法第35條不當勞動行為之虞。

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勞動部說，勞工或工會如因該爭議事件而受到雇主打壓，可向勞動部提出不當勞動行為裁決申請，如經裁決認定雇主有不當勞動行為，勞動部會儘速依法進行裁罰。

另外，勞動部指出，有關長榮公司與工會協議二個月內協商恢復優待機票，勞資雙方已召開三次協商會議，勞動部皆全程參與並從旁協助雙方，只是迄今仍無法達成具體共識。

勞動部呼籲，公司在罷工後，應更積極努力穩定內部勞動關係，以協商方式解決衝突，不應對罷工員工有不當勞動行為。勞動部後續仍會要求公司盡最大努力與善意與工會持續協商，期待雙方能盡早達成共識。