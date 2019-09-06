　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

財訊／智慧城市哪些問題仍待解決？　3大痛點追追追！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／孫蓉萍

痛點1：竹科車流量大　改善後通勤少5分鐘，總量不減仍難解塞車

新竹高鐵站外計程車排班站的運量是全台最大，新竹科學園區交通壅塞非常嚴重。

竹科園區目前人口約13萬，約1/3住在新竹縣，由於竹北通往竹科的主要道路是經國橋廊帶，為解決上下班尖峰時間車流量太大造成堵塞的情況，新竹市和新竹縣跨縣市合作，從2017年開始推動經國橋廊帶智慧交通改善計畫。主要方式是在經國橋和台68匝道新設車流管制號誌，藉以降低車輛匯入時的交織衝突，還能重整行車秩序並管控車流量。

請繼續往下閱讀...

另一方面，相關單位在主要車流路徑上增建eTag、車輛偵測器等設備，蒐集車流數據即時分析，以分攤車流壓力，動態調整號誌時制。

這項計畫在2018年6月開始上線測試，第1期先針對上午尖峰時段改善，已經成功使得平日早上從新竹縣到園區上班車輛旅行時間平均降到500秒以下，每輛車的通勤時間縮短260~320秒，改善幅度達到3成至5成。今年5月展開第2期，針對下午尖峰時段改善，下班回新竹縣的車輛旅行時間也改善了將近3~4成。

未來追蹤：

新竹縣市自用小客車的數量穩定上升，竹科人透過谷歌地圖、導航等方式取得資訊的速度很快，因此即使某條路因為交通分流而順暢，之後往往又湧入原先走其他道路的車輛，最後仍出現壅塞。

痛點2：偏鄉離島就醫困難　1小時完成遠距看診，居家照護將成趨勢

偏遠地區醫療資源不足，離島地區交通不便，看診1次至少要花大約10小時。
連江縣島嶼多、診所少，專科醫師不足，當地民眾甚至要搭船或搭飛機到台灣本島就診，因此台北市和連江縣政府建置遠距醫療平台，讓離島民眾預約掛號後，由連江醫院的醫師陪同接受台北市聯合醫院醫師遠距看診，並透過區塊鏈技術調閱病例，1小時就能完成看診與領藥。

高雄市消防局則與衛生局合作建置「救護車即時心電圖行動傳輸系統」，使用12導程心電圖機判讀，如果是急性心肌梗塞，就立刻送往有專業設備的醫院，並即時把患者資訊傳送到醫院，讓醫院提早準備。…(本文節自財訊589期，詳全文)

延伸閱讀：

2019年智慧城市關鍵報告：科技執法大進擊

全台智慧城市大調查：看見政府與民眾落差

ET快訊
男星身分證藏秘密　「Y」字頭連走路都有風
北車前飯店驚爆懸疑命案　男遭「雙手反綁＋頭套塑膠袋」陳屍客房
機長遲未現身航班大延誤　乘客自願開飛機…航空公司還准了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

財訊／智慧城市哪些問題仍待解決？　3大痛點追追追！

財訊／遠東機械70年不敗傳奇　台灣最老工具機廠轉型之路

財訊／人民幣破7　中國基金卻逆勢成長逾2成？

財訊／「慈善支出比過低」問題未解　公益信託修法只做半套

先探／汽車零件中概股　誰先受惠？

理財周刊／中油潤滑油事業部　創新轉型佈局海外

得不償失！利用保單節稅漏報基本稅額　遭處分逾百萬元罰鍰

商業周刊／50億曼都帝國女董座　用一枝珍奶冰棒翻新小美

商業周刊／54歲石化廠做保鮮袋！　台聚1,000天攻進好市多實錄

商業周刊／一張信用卡　啟動北富銀「聽懂客戶」革命

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

財訊／智慧城市哪些問題仍待解決？　3大痛點追追追！

財訊／遠東機械70年不敗傳奇　台灣最老工具機廠轉型之路

財訊／人民幣破7　中國基金卻逆勢成長逾2成？

財訊／「慈善支出比過低」問題未解　公益信託修法只做半套

先探／汽車零件中概股　誰先受惠？

理財周刊／中油潤滑油事業部　創新轉型佈局海外

得不償失！利用保單節稅漏報基本稅額　遭處分逾百萬元罰鍰

商業周刊／50億曼都帝國女董座　用一枝珍奶冰棒翻新小美

商業周刊／54歲石化廠做保鮮袋！　台聚1,000天攻進好市多實錄

商業周刊／一張信用卡　啟動北富銀「聽懂客戶」革命

孩子有OX型腿！醫曝伴隨「6症狀」速就醫...一過關鍵年齡就不正常

秋節外出避開國3！中寮隧道速限40KM　北上、南下替代道路看這裡

奴才必看DIY寵物月餅　柴柴試吃「舔舌回味」：再一塊

募資不到1天破300萬達標！銅鑼灣書店台灣重啟「為自由靈魂而開」

主人撥「大叔啤酒肚」　貓皇一臉厭世：人家骨架大啦！

有線電視爆新斷訊風暴！74萬戶10月看不到三立、壹電視

球哥曝自家簽名鞋ZO2「每節炸裂」　抱病到湖人試訓表現爛透

汪星人也有髮禁！　長毛臘腸犬美容完變「耳下3公分」

國民黨：蔡英文絕對就是「最大咖的中共代理人」

交大獲視芯公司捐贈小鼠晶片發展系統　升級AI人工智慧系統

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

財經熱門新聞

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初..

拚富翁夢！大樂透11摃頭獎衝2..

一次看懂！夜市抵用券如何用　限..

美股3指數至少漲破1.30％！..

即／貿易戰下月談判　美股漲45..

夜市抵用券官方樣張搶先看！

華映確定大量解僱2100名員工..

下周油價預估出爐！　汽、柴油價..

英飛凌推OPTIGA Trus..

謝金河：從高基期轉向低基期股

空服員職業工會抗議長榮航協商態..

威剛8月營收10月新高　

鴻海8月營收3988億元　創同..

即／大樂透獎號出爐　中秋加碼百..

更多熱門

相關新聞

70年傳奇　台灣最老工具機廠轉型

遠東機械3代莊宇龍留美回國，用品牌帶領公司產品走向世界第2，用工業4.0概念，生產出全球首創的鋁輪圈智慧製造產線，立志要讓遠東機械揚名海內外。

人民幣破7　中國基金卻逆勢成長

問題未解　公益信託修法只做半套

竹科男叫外送茶　慘成人肉提款機

追陳明文300萬現金　高檢：嘉義地檢查辦

關鍵字：

財訊雙週刊智慧城市竹科高鐵遠距看診區塊鏈居家照護智慧建築標章

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：早上才通知換地點

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

外送員拒送上樓　她傻眼：2個月來第一次碰到

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面