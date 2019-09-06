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財訊／人民幣破7　中國基金卻逆勢成長逾2成？

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／洪綾襄

美中貿易戰戰火正式延燒到貨幣戰場。在8月最後1週，離岸、在岸人民幣即期匯率雙雙跌破7.171，破歷史新低，而且是由境內的在岸人民幣（CNY）領跌，顯示這是中國人民銀行主導的貨幣戰略。

在未來6個月，人民幣匯價也不容樂觀。玉山銀行指出，美中貿易局勢急遽惡化下，使人民幣再度出現較大貶值幅度；再加上中國人民銀行為了抵銷關稅衝擊，短期內人民幣走勢趨貶的可能性拉高，考量未來中國或採寬鬆貨幣政策支撐經濟，亦使人民幣走強不易，3者疊加之下，評估年底前人民幣仍持續弱勢整理。

國人資產蒸發　今年損失逾200億元人民幣

請繼續往下閱讀...

根據統計，截至2018年底，台灣人民幣資產已來到4354億元人民幣、相當於1兆9052億元台幣。如今在岸人民幣從今年最高6.8302兌一美元，急摔至7.1722，不到兩個月貶幅就達5%，國人人民幣資產瞬間蒸發超過200億元人民幣。

目前國人以人民幣持有的中國資產，大致可分為存款、基金、債券與保單。其中資產規模最大的，仍屬人民幣存款業務。

自2013年台灣全面開放人民幣業務後，銀行祭出各種花招吸引人民幣存款，投資人普遍相信人民幣高息收益、又有升值潛力，讓人民幣存款規模從2012年底的240億元人民幣，在2015年7月最高來到3382億元人民幣；不過從去年美中貿易戰後匯率開始下滑，在今年7月人民幣存款已縮水至2623億元人民幣。

國人逆向加碼　人民幣計價商品大成長

國泰世華銀行觀察，台灣民眾人民幣存款減少，反映了民眾對人民幣信心轉弱，為規避匯兌損失而作的調節。根據國泰金控國民經濟信心調查結果，美中貿易戰成為民眾持有人民幣意願之分水嶺，8月減持人民幣的意願升至12.6%，創1年半以來新高。同時，民眾對人民幣匯率的看法，也從去年2月的看升，轉為看貶，認為人民幣未來1年會貶值超過2%者占比達28.2%。

值得注意的是，儘管跌勢不止，但是台灣人加碼人民幣計價商品的力道，顯然一點都不手軟，截至今年7月，台灣人民幣計價的債券發行額達968億人民幣，較去年持續增加，基金也已發行458檔，較去年底增加68檔，總規模達到326.96億元人民幣，較上年成長26.7%。

國泰世華銀行研判，人民幣計價商品逆勢成長的現象，應是民眾面對全球景氣不確定性，金融資產下檔風險升溫的同時，不想要直接實現匯兌損失，又要活化人民幣存款的收益，希望藉由息收減緩匯損，因而選擇相關商品為停泊工具。…(本文節自財訊589期，詳全文)

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