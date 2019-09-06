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空服員職業工會抗議長榮航空3次協商態度強硬　資方回應：工會挑起勞資對立

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▲▼桃園市空服員職業工會今（6）日與長榮空服員罷工義務律師團，一同前往勞動部表達訴求。（圖／記者余弦妙攝）

▲桃園市空服員職業工會今（6）日與長榮空服員罷工義務律師團，一同前往勞動部表達訴求。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙、胡順惠／台北報導

桃園市空服員職業工會今（6）日與長榮空服員罷工義務律師團，一同前往勞動部表達訴求，強調長榮空服員已停止罷工，並按照約定進行2個月協商，不過在前3次的協商過程中，資方態度強硬，且勞動部長許銘春與桃園市長鄭文燦皆未出席，讓勞方承受資方打壓，因此希望勞動部長許銘春能夠出席9月11日協商，幫忙爭取勞權。

桃園空服員工會秘書長周聖凱也揚言，前面3次協商均破裂，如果第四次協商還是破裂，不排除作出後續行動。

請繼續往下閱讀...

對於桃空職工的說法，長榮航空回應，自從罷工結束後，長榮航空各單位皆努力恢復正常營運，高級主管也與空服員面對面座談，盡力彌平員工間被撕裂的傷痕，無奈桃空職工卻將長榮航空對於罷工期間出勤員工的獎勵，炒作為對於參與罷工員工之「秋後算帳」，對於桃空職工仍然持續挑起勞資間的對立，深表遺憾。

桃園空服員工會秘書長周聖凱說，本來預定9月6日要協商完成，但前面3次協商都沒有結果，因此勞動部在第三次協商時，也提出要在9月11日作第四次協商的要求，但如果這次還是協商未果，工會也不排除會做出後續行動。

但周聖凱也提到，雖然前幾次協商過程中，勞動部與桃園市政府都有派長官到場，但似乎對資方來說，壓力不太大，因此希望下次協商時，勞動部長許銘春與桃園市長鄭文燦可以到場，幫忙爭取勞工權益。

桃園空服員工會指出，長榮空服員6月20日的罷工行動完全合法，且當時勞動部也證實罷工行動是合法的，許銘春甚至在6月22日親自到長榮空服員罷工現場，表示「罷工合法」，但長榮航空卻執意針對罷工工會成員提告，包含工會理事長、長榮空服員幹部、會務人員共12人，提告非法罷工應負民事賠償，金額高達每天3千4百萬元。

桃園空服員員工會指出，長榮空服員同意停止罷工，但工會與資方已歷經3次協商，資方提出的「三年四階段恢復計畫」仍然是歧視並懲罰罷工空服員，且在這三次的協商中，資方屢次拒絕恢復空服員使用本家員工票的權利，資方更要求工會同意修訂勞基法第84-1條審查基準，讓超時航班合法化，逼迫工會先同意這一項，後續才能提出更好的恢復方案，形同綁架空服員，使空服員只能在歧視和過勞中做選擇。

對於桃空職工的說法，長榮航空也發出聲明如下:

一、尊重罷工權 但對違法罷工絕不妥協
今年6月20日桃空職工以增設勞工董事等訴求發起突襲式罷工，嚴重影響長榮航空營收、公司聲譽，以及財產損失。長榮航空是純民營的航空公司，董事的選任是股東會權限，非公司與工會得協商事項，但桃空職工卻以設置勞工董事當作罷工訴求之一，並進而發動罷工，明顯有違法罷工之情形，因此長榮航空於6月21日委由律師向法院遞狀，提告桃空職工罷工權之行使違反「勞資爭議處理法」，故要求賠償相關損失，以捍衛13萬名股東以及上萬名員工的權益，此案現已進入司法程序，靜待司法審判。長榮航空強調，絕對尊重法律賦予之罷工權，但對於違法行使罷工權而傷害公司及員工權利的行徑，也絕不妥協。

二、遵守團體協約 協商漸進給予優待機票
長榮航空與桃空職工7月6日簽訂之團體協約中，約定在罷工結束後的二個月內，另行召開會議，討論漸進式給予優待機票方案，公司也已依約在8月6日、8月22日、9月2日三度針對優待機票的給予召開協商會議，但由於桃空職工對於公司提出的漸進式方案並不滿意，使得雙方無具體共識，也已約定9月11日將展開第四次協商。

長榮航空表示，之所以取消優待機票，是在罷工投票前為了因應桃空職工可能發起之罷工，於5月8日發布內部公告預先告訴所有員工，公司即將面臨的嚴峻挑戰，因此罷工首日起三年，暫停所有員工及眷屬使用員工優待機票暨聯航優惠機票(ZED)，以降低優待機票所發生的成本，但為獎勵員工於罷工期間支援公司，只要於罷工期間配合公司班表出勤者，不受此限。

長榮航空與桃空職工於7月6日簽訂團體協約後，在7月8日起即依照5月8日的公告，給予配合公司班表出勤員工使用優待機票之獎勵；也依照所簽訂的協約內容，於罷工後一個月，即8月6日起給予所有未出勤空服員不含長榮及立榮之聯航優惠機票(ZED)使用權利，並在協商時提出於2020年給予所有聯航優待機票(含長榮及立榮)使用權利，2021年1月1日起給予免費票除外之各種折扣優待機票使用權利，2022年6月19日起給予所有優待機票使用權利，已符合當時所提出漸進式的原則和精神。

0508公告中有關取消優待機票一事為罷工前就已公布的獎勵措施，因此罷工一開始，所有的員工皆被取消優待機票，何來秋後算帳之有，桃空職工在罷工投票時，批評優待機票是「乞丐票」，鼓吹會員罷工，並用「你的一票絕對贏過乞丐票」為標語進行催票，罷工結束後卻積極要求公司給予優待機票，一昧誤導社會大眾公司是以取消優待機票懲罰罷工空服員，但其明知這是對於出勤員工的獎勵，長榮航空實在無法認同桃空職工此種前後不一、顛倒是非的行徑。

長榮航空為純民營上市公司，必須遵守公司治理，絕對捍衛投資大眾及員工權益，對於員工的獎勵措施公司有自主管理權，也會以多元的管道與員工溝通，但是桃空職工一再以抗議、抹黑手法，企圖干預公司治理，製造更多的勞資爭議，其目的及用意令人質疑。

▼桃園市空服員職業工會今（6）日前往勞動部表達訴求。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼桃園市空服員職業工會今（6）日與長榮空服員罷工義務律師團，一同前往勞動部表達訴求。（圖／記者余弦妙攝）

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