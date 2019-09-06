頭獎上看2.8億！大樂透續開81組100萬　買1注就有82次對獎機會

▲台灣彩券中秋加碼5億元，其中今晚開獎的大樂透除頭獎上看2.8億元，更將續開81組100萬元。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券中秋加碼起跑，今（6）日晚間開獎的大樂透，除了頭獎上看2.8億元之外，因為中秋加碼關係，還會繼續加開81組100萬元，等於是買1注就有82次的對獎機會，民眾不妨試試手氣，也許你就是下一位財神爺眷顧的幸運兒。

今年台灣彩券中秋加碼總獎金5億元，其中大樂透周二開始實施「100組100萬元」中秋加碼，首期加開的100組100萬元獎項即開出19組，共23名幸運兒中獎，其中15人獨得100萬元獎金。

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不過，今日晚間開獎的大樂透在頭獎已連續11期摃龜下，獎金上看2.8億元，同時中秋加碼也開跑，今晚將繼續加開81組100萬元獎項，換句話說，買這期大樂透，除了能對例行開獎的億元頭獎外，還能再對中秋加碼的100萬元獎項，等於買1注就有82次的對獎機會。

彩券行業者透露，台彩這波中秋加碼總獎金5萬元，預估買氣能夠至少增加2至3成，同時也建議民眾到投注站，看到店內的彌勒佛等招財小物，不妨摸一摸、拜一拜後再買，因為按照過往經驗，大多數中獎人通常不會少了這個步驟。

此外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也從今天開始連續加碼16天，「基本玩法」1-6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」以及「猜單雙」的「單」或「雙」獎項獎金倍數也將提高為7倍。