　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

頭獎上看2.8億！大樂透續開81組100萬　買1注就有82次對獎機會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,大樂透。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣彩券中秋加碼5億元，其中今晚開獎的大樂透除頭獎上看2.8億元，更將續開81組100萬元。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券中秋加碼起跑，今（6）日晚間開獎的大樂透，除了頭獎上看2.8億元之外，因為中秋加碼關係，還會繼續加開81組100萬元，等於是買1注就有82次的對獎機會，民眾不妨試試手氣，也許你就是下一位財神爺眷顧的幸運兒。

今年台灣彩券中秋加碼總獎金5億元，其中大樂透周二開始實施「100組100萬元」中秋加碼，首期加開的100組100萬元獎項即開出19組，共23名幸運兒中獎，其中15人獨得100萬元獎金。

請繼續往下閱讀...

不過，今日晚間開獎的大樂透在頭獎已連續11期摃龜下，獎金上看2.8億元，同時中秋加碼也開跑，今晚將繼續加開81組100萬元獎項，換句話說，買這期大樂透，除了能對例行開獎的億元頭獎外，還能再對中秋加碼的100萬元獎項，等於買1注就有82次的對獎機會。

彩券行業者透露，台彩這波中秋加碼總獎金5萬元，預估買氣能夠至少增加2至3成，同時也建議民眾到投注站，看到店內的彌勒佛等招財小物，不妨摸一摸、拜一拜後再買，因為按照過往經驗，大多數中獎人通常不會少了這個步驟。

此外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也從今天開始連續加碼16天，「基本玩法」1-6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」以及「猜單雙」的「單」或「雙」獎項獎金倍數也將提高為7倍。

ET快訊
發票中4000震驚想補救！一票人見證「南瓜馬車00:00消失
蔡阿嘎拿螺絲起子刮BMW愛車！實測「899元防刮神器」超慘結
日圓終於降了！匯價跌落8月初來新低　換5萬賺到3份炸牛排
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

英鎊止貶回升！英鎊匯價創5周以來新高　換新台幣5萬少搭一次倫敦眼

大鮭魚回來了！海外資金匯回專法上路未滿月　申請匯回資金7億多元

南亞科研發低耗能記憶體　獲企業公民新秀獎

頭獎上看2.8億！大樂透續開81組100萬　買1注就有82次對獎機會

iPhone發表在即...大立光8月衝、9月持平　股價紅翻黑

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

新台幣今開盤貶值1分　以31.29元兌1美元開出

亮眼財報激勵！大立光開盤漲近2%　台股早盤一度突破10,800點關卡

中美十月恢復談判激勵美股道瓊漲372點　台指期開盤上揚42點

美中貿易復談、就業人數亮眼　美股勁揚！道瓊大漲372點

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

英鎊止貶回升！英鎊匯價創5周以來新高　換新台幣5萬少搭一次倫敦眼

大鮭魚回來了！海外資金匯回專法上路未滿月　申請匯回資金7億多元

南亞科研發低耗能記憶體　獲企業公民新秀獎

頭獎上看2.8億！大樂透續開81組100萬　買1注就有82次對獎機會

iPhone發表在即...大立光8月衝、9月持平　股價紅翻黑

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

新台幣今開盤貶值1分　以31.29元兌1美元開出

亮眼財報激勵！大立光開盤漲近2%　台股早盤一度突破10,800點關卡

中美十月恢復談判激勵美股道瓊漲372點　台指期開盤上揚42點

美中貿易復談、就業人數亮眼　美股勁揚！道瓊大漲372點

管中閔被認違法兼職　安定力量告發監察院洩漏個資

槍殺角頭還想逃！龍潭「雨衣殺手」桃機落網　檢方聲請羈押

買千萬房…妻扛200萬頭款、月幫付2萬　軟爛男嫌少：娶到妳很倒霉

世足資格賽／尼泊爾0比7科威特橫掃　中華10日主場非贏不可

聽到腳步聲！激動汪「內建彈簧」全暴動　網：是不是養到袋鼠

舊保單活用預約身後事！　台壽首創實物給付採批註條款免額外付費

陶喆機場幫搬行李　金馬影后感動：這就是倫理

莫蘭兄弟119年第一人　哥哥熬10年大聯盟初登板對決弟弟飆K

U18世界盃／澳洲突襲短打　林昱珉連續解決12人破功

新手媽媽拒餵奶！　保育員喘拎「特大號奶瓶」狂追伊蘭羚羊寶寶

財經熱門新聞

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初..

拚富翁夢！大樂透11摃頭獎衝2..

一次看懂！夜市抵用券如何用　限..

美股3指數至少漲破1.30％！..

即／貿易戰下月談判　美股漲45..

英飛凌推OPTIGA Trus..

夜市抵用券官方樣張搶先看！

華映確定大量解僱2100名員工..

威剛8月營收10月新高　

謝金河：從高基期轉向低基期股

美光證實CEO出訪大陸

鴻海8月營收3988億元　創同..

美7月貿易逆差縮減！對陸貿易逆..

海關打臉韓國瑜　抓賣淫是移民署..

更多熱門

相關新聞

中秋拚發大財！威力彩今晚頭獎衝3.2億

台灣彩券公司中秋加碼本周開跑，威力彩周一加碼2億元後，頭獎並無人中獎，今（5）日晚上開獎的頭獎上看3.2億元；此外，大樂透已連11槓，明晚開出的頭獎也上看2.8億元，並將加開81組100萬元獎項，想趁中秋佳節圓夢，民眾不妨到投注站試試手氣。

即／大樂透獎號出爐　中秋加碼百組百萬

威力彩今晚頭獎衝3億　彩迷包牌拚大獎

平均2張中1張！中秋應景刮刮樂頭獎有200個

中秋加碼！威力彩下周一頭獎衝3億

關鍵字：

彩券行台彩彩迷財神爺大樂透招財幸運兒

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

《航海王》作者放話：再5年完結篇

人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包…竟是性感闆娘

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

小勞勃道尼被爆重回漫威宇宙！

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

尼斯湖水怪之謎　可能只是條巨鰻

他切開透抽藏「3隻秋姑」！網嘆：攤販超黑

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面