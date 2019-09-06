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貿易戰硝煙瀰漫　Fed示警「全球將付出8500億美元代價」

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▲Fed預估，貿易戰將讓全球損失8,500億美元。（圖／路透）

▲Fed預估，貿易戰將讓全球損失8,500億美元。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

中美貿易戰持續升溫，兩國的貿易紛爭激盪出強大漣漪衝擊全球經濟。美國聯準會（Fed）本周公佈的研究報告顯示，中美過招，貿易政策充滿不確定性，市場無所適從，預估在2020年初全球將損失8,500億美元（約新台幣26.7兆元）。

據《路透》報導，Fed研究人員分析報紙文章和企業財報電話會議，用以估計貿易政策的不確定性，研究人員發現最近貿易政策不確定程度已經達到自1970年代以來的高峰。

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此外，Fed的報告指出，由於投資人擔憂經濟前景，於是將資金撤出投資項目與生產活動，Fed預估這一情況將影響美國和全球約1％國內生產毛額（GDP）。

據《路透》預估，美國GDP約為20兆美元（約新台幣630兆元）；全球GDP約為85兆美元（約新台幣2,679兆元），因此，貿易戰可能會讓美國損失約2,000億美元（約新台幣6.3兆元）；全球也會損失約8,500億美元（約新台幣26.7兆元）。

世界不確定指數（WORLD UNCERTAINTY INDEX）。（圖／翻攝自 REUTERS GRAPHICS）

▲▼WORLD UNCERTAINTY INDEX；貿易戰硝煙瀰漫　Fed示警「全球將付出8500億美元代價」。（圖／翻攝自 REUTERS GRAPHICS）

雖然這些研究數據不一定正確，但卻是首次對美國總統川普的貿易政策影響進行量化。

為了取得貿易優勢，川普不但對中國大陸開徵數千億美元新關稅，也放話對墨西哥和歐盟加徵關稅。這些國家也揚言採取反制措施，對美國產品增加關稅。

此前，川普要求Fed調降利率以刺激經濟和抵銷貿易戰衝擊，但Fed政策制定者們卻表示不會讓政治力量牽引利率決策。此外，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在上月指出，貿易政策不確定性是拖累全球經濟一大重要原因，而且會傷害美國製造業。

芝加哥聯儲總裁埃文斯（Charles Evans）表示，隨著貿易戰持續升溫，可能會使美國潛在年成長率降至1.5％。

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