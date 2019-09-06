美對陸課新關稅　Target要求供應商自行吸收關稅成本

▲Target 要求供應商自行吸收因關稅上升造成的額外成本。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國在 9 月 1 日對逾1000億美元（約新台幣3.15兆元）的中國大陸商品開徵 15％關稅。由於這次課稅範圍擴及消費商品，美國零售商巨頭 Target 要求供應商自行吸收因關稅上升造成的額外成本，不能將其轉嫁到消費者身上。

據《CNBC》報導，8月27日，Target 採購長崔頓（Mark Tritton） 向供應商寄發備忘錄。備忘錄提到，若從中國大陸進口商品時，因關稅產生成本調漲，Target將不會接受。

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而且，Target表示，希望供應商能制定適當應急計劃，不要讓漲價壓力轉嫁到消費者身上。

此外，Target發言人接受《CNBC》採訪時表示，將採取一系列措施管理業務，為客戶保持較低的價格。而且，該公司已經致函美國貿易代表，也持續與合作供應商協調，採購組織也展開了應急計劃。

該報導指出，Target一直在尋找規避關稅的方法，例如，將供應鏈移出中國大陸。美國服飾和鞋類協會（AAFA）表示，從中國大陸進口的服飾有92％會受到關稅衝擊。

不過，雖然Target對供應商擁有很高的議價能力，但是供應商未必會同意Target的要求，自行吸收成本，這對Target來說是很大風險。