　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

亮眼財報激勵！大立光開盤漲近2%　台股早盤一度突破10,800點關卡

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼股市大盤。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台股早盤一度突破10,800點關卡。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美中第13輪談判確定於10月初在華府舉行，再加上美國就業調查數據表現良好，兩項激勵之下造成美股勁揚，半導體、銀行與科技股大漲，道瓊收盤漲逾350點、費半漲幅更超過3%。台股今（6）日開盤上漲27點、以10,783點開出。並一度突破10,800點關卡，截至上午9點07分，加權指數來到10,789點。

股王大立光（3008）昨（5）日公布8月合併營收，創下單月歷史新高，今天開盤在4110元、上漲1.99%，開盤後持續上揚、漲幅突破2%，來到4125元。

請繼續往下閱讀...

鴻海（2317）8月合併營收亦歷年創同期新高，今天股價以75.5元開出，上漲0.8%；台積電（2330）則以265元開出、上漲0.76%。

美中終於敲定10月初於華府重啟經貿談判，市場預期兩國貿易緊張關係有望降溫，加上美國8月民間部門8月新增就業人數增加、加深週五（6日）公布的美國勞工部非農報告的市場預期，都成了激勵美股上揚的動力。

美股道瓊上漲372.68點，收26728.15點、漲幅1.41%；那斯達克指數上漲139.95點，收8116.83點、漲幅1.75%；標普 500 指數指數上漲38.22點，收2976點、漲幅1.30%；費城半導體指數上漲46.66點，收1566.21點、漲幅3.07%。

ET快訊
熊貓外送員「可以不要送上樓嗎」　她傻眼：第一次碰到
離婚才知「公婆暗槓大聘60萬」！婚禮紀錄片成鐵證…結局逆轉
《航海王》作者：再5年完結篇！解謎「紅髮傑克有2個」講一半被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

頭獎上看2.8億！大樂透續開81組100萬　買1注就有82次對獎機會

iPhone發表在即...大立光8月衝、9月持平　股價紅翻黑

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

新台幣今開盤貶值1分　以31.29元兌1美元開出

亮眼財報激勵！大立光開盤漲近2%　台股早盤一度突破10,800點關卡

中美十月恢復談判激勵美股道瓊漲372點　台指期開盤上揚42點

美中貿易復談、就業人數亮眼　美股勁揚！道瓊大漲372點

英飛凌推OPTIGA Trust M單晶片　連網速度增10倍

威剛8月營收10月新高　最新國防記憶體模組在英國亮相

快訊／美股三大指狂漲！道瓊漲破450點　慶美中同意下月華府協商

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

頭獎上看2.8億！大樂透續開81組100萬　買1注就有82次對獎機會

iPhone發表在即...大立光8月衝、9月持平　股價紅翻黑

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

新台幣今開盤貶值1分　以31.29元兌1美元開出

亮眼財報激勵！大立光開盤漲近2%　台股早盤一度突破10,800點關卡

中美十月恢復談判激勵美股道瓊漲372點　台指期開盤上揚42點

美中貿易復談、就業人數亮眼　美股勁揚！道瓊大漲372點

英飛凌推OPTIGA Trust M單晶片　連網速度增10倍

威剛8月營收10月新高　最新國防記憶體模組在英國亮相

快訊／美股三大指狂漲！道瓊漲破450點　慶美中同意下月華府協商

雲端最前線／柯願思考郭柯配 郭辦：郭要找「互補」的人

東森購物Q2業績亮眼大數據立功　王令麟霸氣發百萬獎金

切生殖器餵狗！她受夠家暴「徒手掐死」夜班老公…斧頭斷首：這是唯一辦法

戰力折損！小熊拚季後賽　終結者卻手肘發炎列傷兵

美網／小威橫掃進決賽　101勝追平艾夫特並列賽史第1

頭獎上看2.8億！大樂透續開81組100萬　買1注就有82次對獎機會

華聞快遞／17家「上市車企」僅2家淨利增長　長安汽車虧損近百億

林飛帆嗆柯文哲：說話無厘頭沒根據！話說出口要有所本

左營富商擁「仿造霰彈槍」！見刑事局上門查緝　辯：只是收藏

世籃賽／澳洲率先搶下第1張奧運門票　再拚最佳成績　

這病害他小腿「破300個洞」！ 睡覺要拿水桶接嘆：比罹癌還慘

財經熱門新聞

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初..

一次看懂！夜市抵用券如何用　限..

美股3指數至少漲破1.30％！..

即／貿易戰下月談判　美股漲45..

英飛凌推OPTIGA Trus..

夜市抵用券官方樣張搶先看！

威剛8月營收10月新高　

謝金河：從高基期轉向低基期股

華映確定大量解僱2100名員工..

美光證實CEO出訪大陸

美7月貿易逆差縮減！對陸貿易逆..

鴻海8月營收3988億元　創同..

海關打臉韓國瑜　抓賣淫是移民署..

加油先等等！下周油價預估出爐　..

更多熱門

相關新聞

即／貿易戰下月談判　美股漲450點

中美貿易戰雙方同意10月在華府舉行協商，消息激勵美股周四開盤大漲，其中道瓊工業指數上漲459點或1.7％，標普500指數上漲1.5％，那斯達克指數漲幅則達到1.8％。

鴻海8月營收3988億元　創同期新高　

外資8月大落跑！　匯出逾2,000億元創8年來單月紀錄

期交所總經理黃炳鈞：下一波新商品目標瞄準費城半導體期貨！

大立光8月營收64.76億元　創新高

關鍵字：

台股股市股票台積電鴻海大立光

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包…竟是性感闆娘

《航海王》作者放話：再5年完結篇

小勞勃道尼被爆重回漫威宇宙！

尼斯湖水怪之謎　可能只是條巨鰻

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

他切開透抽藏「3隻秋姑」！網嘆：攤販超黑

會突然「無預警分手」3大星座

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面