亮眼財報激勵！大立光開盤漲近2%　台股早盤一度突破10,800點關卡

▲台股早盤一度突破10,800點關卡。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美中第13輪談判確定於10月初在華府舉行，再加上美國就業調查數據表現良好，兩項激勵之下造成美股勁揚，半導體、銀行與科技股大漲，道瓊收盤漲逾350點、費半漲幅更超過3%。台股今（6）日開盤上漲27點、以10,783點開出。並一度突破10,800點關卡，截至上午9點07分，加權指數來到10,789點。

股王大立光（3008）昨（5）日公布8月合併營收，創下單月歷史新高，今天開盤在4110元、上漲1.99%，開盤後持續上揚、漲幅突破2%，來到4125元。

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鴻海（2317）8月合併營收亦歷年創同期新高，今天股價以75.5元開出，上漲0.8%；台積電（2330）則以265元開出、上漲0.76%。

美中終於敲定10月初於華府重啟經貿談判，市場預期兩國貿易緊張關係有望降溫，加上美國8月民間部門8月新增就業人數增加、加深週五（6日）公布的美國勞工部非農報告的市場預期，都成了激勵美股上揚的動力。

美股道瓊上漲372.68點，收26728.15點、漲幅1.41%；那斯達克指數上漲139.95點，收8116.83點、漲幅1.75%；標普 500 指數指數上漲38.22點，收2976點、漲幅1.30%；費城半導體指數上漲46.66點，收1566.21點、漲幅3.07%。