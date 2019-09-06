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中美十月恢復談判激勵美股道瓊漲372點　台指期開盤上揚42點

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▲中美約定10月展開談判，加上美國8月ADP就業數據表現亮眼，拉抬美股上揚。（圖／路透）

▲中美約定10月展開談判，加上美國8月ADP就業數據表現亮眼，拉抬美股上揚。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

中美雙方終於約定10月在華府展開談判，加上美國8月ADP就業數據表現亮眼，激勵美股上揚，美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（6）日開盤上漲42點，來到10,776點。

美股道瓊上漲 372.68 點，或 1.41%，收 26728.15 點。那斯達克指數上漲 139.95 點，或 1.75%，收 8116.83 點。標普 500 指數指數上漲 38.22 點，或 1.30%，收 2976.00 點。

請繼續往下閱讀...

美國8月ADP新增非農就業人口 19.5 萬人，優於市場預期的 14.8 萬人。Capital Economics 首席美國經濟學家阿什沃思（Paul Ashworth） 表示，持續的就業成長顯示目前美國經濟保持良好的狀態。

不過，CMC Markets 首席市場分析師休森（Michael Hewson）指出，在中美談判後，也許又會看到美國總統川普在推特上發表憤怒的言論，導致市場走低，接著雙方可能進一步談判，接著市場再次上揚，然後不斷循環往復。

截至今早8：47，台指期上漲43點，來到10,777點。

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