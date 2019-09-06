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美股3指數至少漲破1.30％！　2推力：美中10月重啟談判+就業人數表現亮眼

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲美股道瓊早盤就漲破400點，終場小跌至漲幅372.68點。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中終於敲定10月初於華府重啟經貿談判，市場預期兩國貿易緊張關係有望降溫，成為美股週四（5日）勁揚的主要推力，另外加上美國8月民間部門8月聘僱人數增加也成了大盤拉升的第二推力。

道瓊工業指數終場上漲372.68點或1.41%，收在26728.15點；那斯達克指數上漲139.949點或1.75%，收在8116.828點；標準普爾500指數則是上漲38.22點或1.30%，收在2976.00點。

請繼續往下閱讀...

8月至9月初，美中互相加徵新關稅，加上消息常正反傳出，已成為美股最大逆風。週四美中宣布將於10月初在華府重啟貿易談判，對市場預期無疑是一大利多。

英國「富時集團」（FTSE Russell）全球市場研究董事總經理艾列克楊（Alec Young）指出，「美國幾個月來不斷升級與中國的貿易緊張關係，成為股市面臨的最大阻力，所以10月初登場的高層貿易談判消息一出，美股止跌回升的情況並不意外。」

艾列克楊指出，股市需要獲利增長才能推動美股往前走，「若美中貿易無談判進展，這點就無法實現。」

美股表現亮眼的另一因素，歸功於美國「自動資料處理公司」（ADP）公布的8月新增就業人數，由於表現大好，連帶加深週五（6日）公布的美國勞工部非農報告的市場預期。

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