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威剛8月營收10月新高　最新國防記憶體模組在英國亮相

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▲▼威剛前進2019年英國軍警國防科技展DSEI；威剛推出單支32GB DDR4 記憶體模組。（圖／業者提供）

▲威剛前進2019年英國軍警國防科技展DSEI。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

受惠DRAM及NAND Flash合約價陸續落底反彈，記憶體模組廠威剛（3260）今（5）日公布8月營收達23.52億元，月增14.04%，為近十個月新高；此外，威剛積極布局國防軍事解決方案DDR4 2666，最新記憶體模組將於英國亮相。

從產品線看來，8月包括固態硬碟(SSD)、記憶卡及隨身碟等NAND Flash產品營收均創今年單月高點，SSD產品營收攀升至7.37億，為2016年12月以來新高，占整體營收31.35%。整體而言，威剛8月DRAM產品占整體營收比重41.73%，非DRAM產品占整體營收比重58.27%。

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累計威剛今年1-8月合併營收為163.93億元，年減25.49%。DRAM產品營收比重為47.93%，非DRAM產品營收比重52.07%。

威剛表示，近期DRAM現貨價回跌，但預期下跌幅度有限，DRAM及NAND Flash今年價格最低的時機已過。伴隨著國際貿易紛爭未解、傳統新品上市備貨需求，以及資料中心布建5G應用需求逐步啟動，預期第3季業績逐月走高，更有望迎接第4季的記憶體補貨潮。

威剛指出，由於NAND Flash歷經價格修正時間較長，此波價格觸底反彈的時間點相較DRAM來得早，反彈幅度也較明顯，因此客戶補貨態勢積極。

威剛將於9月10日至13日參加位於英國倫敦的軍警國防科技展DSEI，將展出多種安全加密技術的固態硬碟和嵌入式存儲產品，以及省電高速的DDR4 2666記憶體模組，打入國防領域解決方案。

此外，威剛以最新製程打造出單支32GB的DDR4-2666記憶體模組，同時與Intel 與AMD 的最新消費型架構平台，並於九月下旬推出 DDR4-2666 SO-DIMM 版本，讓行動工作者筆記型電腦也能輕鬆擴充記憶體容量。

▼威剛推出單支32GB DDR4 記憶體模組，瞄準玩家。（圖／業者提供）

▲▼威剛前進2019年英國軍警國防科技展DSEI；威剛推出單支32GB DDR4 記憶體模組。（圖／業者提供）

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