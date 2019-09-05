美光證實CEO出訪大陸　法人：若攜紫光將打通陸市場

▲美光總裁Sanjay Meherotra。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

中國紫光近期加速自主開發，全球記憶體前三大廠美光（Micron）總裁Sanjay Mehrotra於本周到中國大陸訪問，對此美光證實確有此事，但不就任何謠言及猜測發表評論。法人認為，美光造訪大陸就傳言與紫光合作，過度聯想，但若屬實，將為美光打開大陸市場門戶。

外國媒體《BusinessKorea》報導，Sanjay Mehrotra因造訪中國，讓韓國記憶體大廠三星和SK海力士感到不安，據聞，是為了與客戶會面，雖然美光在中國大陸最大客戶就是華為，但此行傳出，Sanjay Mehrotra，會拜訪中國紫光。

請繼續往下閱讀...

美光表示，美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra本周到訪中國大陸，並於中國國際半導體博覽會上發表主題演講，然而，美光不就任何謠言及猜測發表評論。

三星和SK海力士之所以會緊張，主要是擔心美光若與中國半導體廠合作，或是對當地有新投資，都可能造成韓國記憶體廠的威脅。

法人分析，如果美光造訪紫光，可能意圖有二，一是以合適的價格取得未來長江存儲的NAND產能，並消除潛在競爭對手的威脅；第二，與紫光結盟後，將為大陸市場打開門戶，且不會再受到法律訴訟的干擾。

法人指出，目前來看，單純從美光CEO訪問大陸，就謠傳美光可能與紫光合作，也認為太過小題大作、過度聯想，建議後續再觀察。法人維持先前對美光全年EPS 6.18元的預估，維持美光「逢低買進」評等。

紫光集團已於6月30日公告成立DRAM事業群。TrendForce指出，紫光於8月27日宣布與重慶市政府簽署合作協定，並在重慶投資DRAM研發中心與工廠，預定2019年年底動工，並於2021年完工，顯示在福建晉華遭到美國禁售之後，以及在中美貿易摩擦影響下，中國加速自主開發DRAM產品的進程。

TrendForce推估，紫光DRAM事業群首先要面對的挑戰將是相關製程技術的開發。按先前經驗，福建晉華當時已與聯電密切合作，合肥長鑫也與奇夢達有技術交互授權，助產品開發。然而，紫光製程開發上至今仍未有合作對象，如果自主開發，至少需要3-5年研發。

▼美光在台中的後段封測廠。（圖／資料照）