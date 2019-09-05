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鴻海8月營收3988億元創同期新高　iPhone拉貨激勵Q3

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▲▼鴻海S次集團總經理劉揚偉。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

鴻海（2317）今（5）日公布8月合併營收，在通訊產品帶動下，8月營收達3988.15億元，較上月增加0.2%，較去年同期增加0.51%，創下歷年同期新高。累計1-8月營收突破3兆元，達3.01兆元，較去年同期增加3.89%，亦為同期新高。

從產品線成長幅度來看，月增率最多依序為通訊（Communitcation）、運算（Computing）、消費（Comsuption）；年增幅度同樣為通訊、運算、消費。

請繼續往下閱讀...

鴻海第2季合併營收為1兆1597.84億元，較第1季成長10%；然而受到貿易戰衝擊，為了調整中國大陸以外地區產能、產生移動成本，加上以及新台幣兌人民幣升值、匯損吃掉獲利，稅後淨利來到2013年第3季、近五年以來低點，為170.53億元、季減13.98%；每股稅後純益1.23元，低於上季1.43元，較去年同期1.01元略增。

展望第3季，法人指出，進入傳統電子產品消費旺季，加上iPhone新機即將於美西時間9月11日發表，將帶動主力代工廠鴻海供應鏈第3季表現；市場更傳出，蘋果為了避開12月的第4波貿易關稅，使蘋果代工廠提前組裝新機，預計從8月下旬就開始動起來，預料9月營收將會更大幅反映iPhone的拉貨力道。

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