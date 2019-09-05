　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

美國7月貿易逆差縮減！對陸貿易逆差反增328億美元　創半年新高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中美貿易戰。（圖／路透）

▲中美貿易戰。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

在美中貿易戰升溫的背景下，美國商務部4日公布最新數據顯示，美國7月份的貿易逆差比6月減少2.7%，經季節調整後為539.9億美元，低於市場預期的540億美元；但是與中國貨物的貿易逆差卻反增9.4%，創6個月新高，達到328億美元。

據路透社報導，美國7月份對中國商品的貿易逆差增加9.4%，創6個月以來新高，至328億美元，其中美國自中國進口的商品增加6.4%，而出口則下滑3.3%。報告指出，與歐盟的貨物貿易逆差也來到紀錄高點，其中與德國的逆差達2015年8月以來最大規模。

請繼續往下閱讀...

報告還說，美中對彼此提高貿易關稅正持續打擊兩國貿易。美國7月對中國進、出口分別比去年同月下滑1.9%和2.7%，今年以來對中國進、出口則分別衰減12.4%和17.3%。

美、中分別在1日推出新一輪關稅，預料兩國未來數月的貿易波動將加劇。川普3日就在推特上表示，他相信北京更期待在2020大選後與「新政府」打交道，若拖延貿易談判，等他順利連任，他在貿易協商方面只會更加強硬，與此同時，中國供應鏈將會崩潰，中國商業活動、工作機會和資金也將消失殆盡。

不過，《新華社》5日報導，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）進行通話，雙方同意10月初在華盛頓舉行「第13輪」的高級別貿易磋商，在此之前，雙方會密切保持聯繫，持續對取得實質進展做好準備。

報導中也指出，雙方目前一致認為，必須採取實際行動，替貿易談判取得良好條件。另外，這次通話商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等也都有參與。

▲▼美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer，左）與中國國務院副總理劉鶴（右）進行通話。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer，左）與中國國務院副總理劉鶴（右）。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
香水櫃員「誣客為賊」監視器還清白　無辜女顧客怒：再也不踏進櫃
快訊／擄殺地下錢莊老闆　3屁孩「恐逃亡串證」聲押禁見
受虐童「死前留字條」跟爸媽道歉！自認不夠好：我會努力，請原諒
83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房　8個月激戰50男...最小19歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美國7月貿易逆差縮減！對陸貿易逆差反增328億美元　創半年新高

財政部核釋　合作社董監事等酬勞金　屬未分配盈餘減除項目

外資8月大落跑！匯出逾2,000億元創8年來單月紀錄　金管會：外資領到股利並未全走

港交所系統出包　期貨等衍生性商品交易下午緊急喊停...拖累港股由漲轉跌

回流台商再增櫻花、泰豐等6家！　累計投資金額5767億元

貿協董座黃志芳率隊訪以色列　邀以國科技創業之父參加台北國際電腦展

繳費免出門！　菸酒商規費也能用台灣Pay「嗶」繳費了

影／不想承擔高風險該如何投資？　專家：留意殖利率2%的美國公債或伊斯蘭債

理財周刊／短線資金避險　見微知著

經濟部：台船環海28歲董事鄭亦麟放棄兼職費每月8500元　並非酬庸！

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

美國7月貿易逆差縮減！對陸貿易逆差反增328億美元　創半年新高

財政部核釋　合作社董監事等酬勞金　屬未分配盈餘減除項目

外資8月大落跑！匯出逾2,000億元創8年來單月紀錄　金管會：外資領到股利並未全走

港交所系統出包　期貨等衍生性商品交易下午緊急喊停...拖累港股由漲轉跌

回流台商再增櫻花、泰豐等6家！　累計投資金額5767億元

貿協董座黃志芳率隊訪以色列　邀以國科技創業之父參加台北國際電腦展

繳費免出門！　菸酒商規費也能用台灣Pay「嗶」繳費了

影／不想承擔高風險該如何投資？　專家：留意殖利率2%的美國公債或伊斯蘭債

理財周刊／短線資金避險　見微知著

經濟部：台船環海28歲董事鄭亦麟放棄兼職費每月8500元　並非酬庸！

台北公開賽／「眼神」能辨認不同　李家雙胞胎拚今年男雙前50

巨無霸生蠔比手掌還大！宜蘭首間冷藏肉火鍋店CP值超高

林志玲突被柯文哲「抖出懷孕內幕」　工作室回應了！

台鐵加開台東-台北秋節返鄉返工列車　6日凌晨可訂票

台北101錶展秀6億珠寶　「移動豪宅」53.44克拉藍寶石戒指現身

林予晞《與惡》第一恭喜曾沛慈　淪金鐘遺珠「老公怒喊不爽」

日職／宋家豪歸隊連8場無失分　陽岱鋼代打失誤上壘

美同性戀治療中心創辦人出櫃　向被「治療」過的人道歉

人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包「塞6顆」網笑翻　起底竟是性感闆娘

快訊／台南安定驚傳溺斃！2男池塘捕魚失聯…民眾見池邊2具浮屍嚇傻

韓國瑜伽老師直播「炸左右雪乳」　蕾絲中洞晃到快掉…「驚天一拉」粉絲抓狂

財經熱門新聞

海關打臉韓國瑜　抓賣淫是移民署..

一次看懂！夜市抵用券如何用　限..

香港情勢緩解　美股大漲200點

夜市抵用券官方樣張搶先看！

即／大樂透獎號出爐　中秋加碼百..

監院示警勞保基金7年後破產　勞..

航太龍頭漢翔受惠新式高教機商機..

謝金河：全世界負殖利率債券逼近..

中秋拚發大財！威力彩今晚頭獎衝..

傳銷僅千分之3人年賺30萬？！

刷玉山國旅卡　國內旅遊獨享8%..

郵局不能領200元了！中獎發票..

觀天下被罰20萬　換照案附條件..

凱擘CEO王鴻紳大搞壟斷伎倆

更多熱門

相關新聞

川普推新制　2020年前不用全換省電燈泡

美國總統川普5日公布新制，2020年前不用全面採用省電燈泡，再度推翻了前朝政策。川普政府主張，全面更換省電燈泡會對消費者與業者帶來額外的成本負擔。

亂掰颶風侵襲範圍　秀黑筆修正圖表

中美貿易磋商10月重啟！高峰：力爭取得實質進展

4歲女童麥當勞上廁所被扯謊禿男性侵

新娘姊說婚禮隨便穿　她扮恐龍登場

關鍵字：

中美貿易談判川普貿易逆差中國美國美國商務部北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調搜索調查

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

日京急線列車撞卡車　釀1死34傷

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤家

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面