美國7月貿易逆差縮減！對陸貿易逆差反增328億美元　創半年新高

▲中美貿易戰。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

在美中貿易戰升溫的背景下，美國商務部4日公布最新數據顯示，美國7月份的貿易逆差比6月減少2.7%，經季節調整後為539.9億美元，低於市場預期的540億美元；但是與中國貨物的貿易逆差卻反增9.4%，創6個月新高，達到328億美元。

據路透社報導，美國7月份對中國商品的貿易逆差增加9.4%，創6個月以來新高，至328億美元，其中美國自中國進口的商品增加6.4%，而出口則下滑3.3%。報告指出，與歐盟的貨物貿易逆差也來到紀錄高點，其中與德國的逆差達2015年8月以來最大規模。

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報告還說，美中對彼此提高貿易關稅正持續打擊兩國貿易。美國7月對中國進、出口分別比去年同月下滑1.9%和2.7%，今年以來對中國進、出口則分別衰減12.4%和17.3%。

美、中分別在1日推出新一輪關稅，預料兩國未來數月的貿易波動將加劇。川普3日就在推特上表示，他相信北京更期待在2020大選後與「新政府」打交道，若拖延貿易談判，等他順利連任，他在貿易協商方面只會更加強硬，與此同時，中國供應鏈將會崩潰，中國商業活動、工作機會和資金也將消失殆盡。

不過，《新華社》5日報導，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）進行通話，雙方同意10月初在華盛頓舉行「第13輪」的高級別貿易磋商，在此之前，雙方會密切保持聯繫，持續對取得實質進展做好準備。

報導中也指出，雙方目前一致認為，必須採取實際行動，替貿易談判取得良好條件。另外，這次通話商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等也都有參與。

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer，左）與中國國務院副總理劉鶴（右）。（圖／達志影像／美聯社）