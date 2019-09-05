港交所系統出包　期貨等衍生性商品交易下午緊急喊停...拖累港股由漲轉跌

▲香港交易所今早傳出多個網站遭遇間歇性故障事件。圖為示意圖。（圖／視覺中國）

記者王曉敏／綜合報導

香港交易所今（5日）早傳出網站不穩故障事件，不少券商跟股民都無法登入。據港交所說法，因衍生品交易系統和網站遇到技術問題，期貨交易在下午2點緊急暫停，僅維持衍生工具結算系統運作，其他市場則保持全面運作。

今早港交所的期指交易系統突然當機，HKEX.com.hk和HKEXGroup.com網站也一度出現「404 Error」頁面不存在訊息。據《香港01》報導，有券商人員反映，由於港交所的網站非常不穩定，造成「開停開停」不定時出現丟單的情況，因此早在港交所宣布暫停交易前，業界便暫時停止有關所有香港期貨交易所產品之網上買賣。

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受到網站間歇性故障影響，原本受到中美貿易衝突緩和等利多因素刺激使今日開盤保持升幅的恒生指數，在10點後開始，漲勢開始縮減，午後甚至走跌，一度下跌0.86%，終場報26515.53點。