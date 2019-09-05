回流台商再增櫻花、泰豐等6家！　累計投資金額5767億元

▲ 廚衛龍頭台灣櫻花也在此次回流名單中。（圖／業者提供）

記者李瑞瑾／台北報導

投資臺灣事務所今（5）日召開第33次歡迎臺商回臺聯審會議，系統電子、博大科技、台灣櫻花、泰豐輪胎、台橡公司、麗瑞嘉6家臺商加入投資陣容，共帶來超過85億元、1037個就業機會。截至目前已有129家廠商響應臺商回臺投資方案，累計投資金額達5,767億元，可望帶來50,609個本國就業機會。

成軍超過40載的系統電子以物聯網、車用電子、胎壓偵測系統、儲能系統等產品為主，生產基地位於南投、中國大陸鎮江與惠州，其中大陸工廠車用電子與儲能裝置產品92%銷往美國，受美中貿易衝擊甚鉅，決定擴大投資逾4億元，在南投南崗工業區建置自動化新產線，以降低風險來因應美國客戶量產需求。屆時預計招募400名以上本國員工，更可為在地就業注入強心針。

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聚焦高階電源供應器，以「P-DUKE」自有品牌及ODM雙策略行銷全球的博大科技，利用材料特性及關鍵技術提升，將產品應用從工業電腦、通訊，推展至醫療、航太、新能源及軌道交通等特殊領域，主要客戶涵蓋世界前十大風力機系統廠商（Siemens/Gamesa等），也是多家世界知名大廠重要合作夥伴，外銷比率佔年度營業額高達95%。計劃投入超過12億元在臺中市工業區擴建新廠，新增本國員工230人，轉移生產基地來面對高關稅與全球市場供應鏈變化。

廚衛龍頭台灣櫻花靠熱水器、瓦斯爐、除油煙機「廚房三機」長踞市占第一，連續獲得34年消費者理想品牌第一名及15年臺灣精品獎的肯定。近幾年老字號脫胎換骨，除了開發精品級智慧家電帶動消費升級，也與全球最大家電公司美國奇異 （GEA)）簽訂合作契約，積極拓展海外市場。將砸下逾13億元投資智能產品研發與興建智慧工廠，更新神岡及大雅廠老舊設備，導入AI自動化生產系統，打通自有品牌行銷國際的任督二脈，也期望藉由龍頭企業帶動廚電業產業整體價值，可帶來30個本國就業機會。

成立逾一甲子的泰豐輪胎是傳統產業蛻變又一代表，為了跳脫傳統輪胎廉價競爭，泰豐全力耕耘轎跑車用高值產品研發創新與工藝設計，自有品牌「FEDERAL飛德勒輪胎」在國際大廠中殺出重圍，屢獲國內外大獎：臺灣精品獎、芝加哥Good Design設計獎、德國設計獎(German Design Award) 、連年榮獲「工業設計界奧林匹克」之稱的德國紅點設計大獎（Red dot design award）等；也得到許多國際賽事青睞。產品以外銷為主，版圖遍及全球60多國。由於近年中國投資環境變動，加上歐美高額懲罰性稅率，為了維持長期競爭優勢，泰豐停止中國大陸產品線，投資近32億元在桃園科技工業園區新建廠房，招募258個本土員工，持續在研發、設計、品質方面更上層樓，提供全球用戶耳目一新的輪胎產品。

亞洲市場舉足輕重的合成橡膠老牌企業台橡公司，近年以發展特用化學為轉型目標，偕同客戶開發高附加價值新技術與新產品，開拓醫療器材、潤滑油粘度改質劑、環保輪胎及特用薄膜等新市場及新應用，以強化市場領先地位及特用化學材料價值鏈，更與運動品牌大廠共同開發性能優越的革命性鞋材。考量貿易戰摩擦並非短期能解，加上長期策略為發展特用化學品，為貼近研發資源及客戶市場，準備投入數億元在高雄岡山擴充高級鞋材產線，預計新增數十位本國就業機會。